Ana Clara Romero: “Voy a ser la primera mujer en ser gobernadora de Chubut”

La actual legisladora dijo que hoy no es un tema prioritario, pero desestimó las versiones que la dejan fuera de la carrera por la gobernación en 2027. Mauricio Macri se manifestó a favor de la reelección como diputada nacional de Ana Clara Romero, señalaron medios nacionales.

Torres piensa más en ser presidente que gobernador por eso está más en Buenos Aires que en Chubut

La diputada nacional Ana Clara Romero dijo que todavía es temprano para pensar en las elecciones de 2025, pero aclaró que la posibilidad de repetir el mandato como diputada nacional dependerá de su decisión, según lo acordado con el gobernador Ignacio Torres. Pero su objetivo es pelear en 2027 la gobernación.

“No estoy aún con la mira puesta en las elecciones del año próximo, todavía falta tiempo y hay tantas cosas que han venido sucediendo y que son tan inmediatas e importantes que, honestamente, no me he puesto a lucubrar de cómo será el ‘25”.

Romero enfatizó, en diálogo con Actualidad 2.0, que está abocada a “hacer mi trabajo institucional en la Cámara, del mejor modo posible y después también el trabajo político en la provincia, en particular en Comodoro Rivadavia, con mi equipo que sigue creciendo, tanto en el Concejo Deliberante como en Legislatura y el acompañamiento a la senadora Andrea Cristina”.

Sin embargo, al consultársele si da por cerrada la posibilidad de presentarse a la reelección el año pasado y si lo habló con el gobernador Ignacio Torres, respondió con claridad: “No, descartado no está para nada. He visto algún artículo que señala que no voy a estar, pero la verdad es que no está descartada (una nueva candidatura). Lo hemos hablado con (el gobernador) Nacho Torres y bueno, siempre hemos dicho que decisión era mía, en función de de mi contexto personal”.

La legisladora insistió en que “no me siento apurada por nadie para decidir ni tampoco veo que esto sea una urgencia. Hoy la decisión es mía, en función de lo que hemos venido hablando y así lo entiendo. Pero no es lo primero que tengo en la cabeza, porque el panorama tiene una incertidumbre que hoy la gente nos pide trabajar por el futuro de todos los argentinos y no por nuestro futuro político”.

LEY BASES Y LAS MODIFICACIONES EN EL TEMA PETROLERO

En lo que refiere a la agenda legislativa nacional, Romero precisó que el capítulo del proyecto de la ley bases que debe comenzar a tratar nuevamente el Congreso de la Nación, contempla algunas modificaciones en lo que refiere a la desregulación prevista por el texto normativo.

“En comparación al dictamen anterior, se ha incorporado una salvedad para que en caso de que el contexto económico requiera garantizar el abastecimiento interno, las operadoras deban pedir autorización antes de exportar”, precisó la legisladora nacional.

Hay que recordar que el texto normativo avanza en la modificación de alcances de la ley 17.319, de Hidrocarburos, eliminando las regulaciones que planteaba esa norma para garantizar primero la venta al mercado interno y luego posibilitar la venta externa de los excedentes. Además, desaparece la posibilidad de regular precios, que en el país se conoció en los últimos años como la fijación del llamado ‘barril criollo’, para mantener una referencia interna en caso de precios internacionales demasiado altos o, por lo contrario, extremadamente bajos, como ocurrió durante la pandemia.

“El único sesgo que queda para intervención del Estado es éste y yo estoy de acuerdo, para seguir teniendo intervención en caso de ser necesario, en casos extremos, para que no quede todo al arbitrio del mercado”, precisó.

Sin embargo, reconoció que también desaparece la potestad de intervenir que tiene el Estado con la ley actual, para desacoplar los precios internacionales en caso de hipótesis excepcionales, como podría ocurrir ahora con una eventual suba del petróleo ante el conflicto Irán-Israel.

En cuanto al tratamiento del proyecto, indicó que los tiempos no serán tan acelerados como parecía en un primer momento, ya que hay cambios que motivarán discusiones, como en el capítulo fiscal vinculado al impuesto a las ganancias, que retrotrae la quita de exenciones que golpean especialmente a los trabajadores petroleros.

“El capítulo de ganancias golpea más de lo que se podía prever -reconoció-, por eso ya le envié a nuestra representante de bloque en la comisión de Presupuesto, la propuesta para volver a aplicar algunas exenciones, como el índice de zona patagónica y otras alternativas para que esto no sea tan duro”.