Ana Clara Romero volvió a votar a favor de Milei: “Priorizamos los intereses de Chubut”

Ana Clara Romero volvió a apoyar al Gobierno en medio de la disputa por los fondos provinciales. En comisión, votó favorablemente a dos propuestas que contrarrestaban los proyectos con media sanción del Senado. La sombra de “Nacho” Torres en el accionar de la diputada nacional chubutense.

En un nuevo capítulo del conflicto entre el Gobierno nacional y los gobernadores por el reparto de recursos, la diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero, volvió a alinearse con el oficialismo en una instancia clave: la Comisión de Presupuesto y Energía.

Los dos proyectos consensuados en comisiones

En una estrategia legislativa que buscó evitar mayores fracturas en el oficialismo, el Gobierno presentó contraofertas a los proyectos con media sanción del Senado. Estas políticas contrarreloj fueron abordadas el miércoles 13 de agosto en comisión y contaron con la adhesión explícita de Romero:

Distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) El proyecto original aprobado por el Senado establecía una distribución automática y diaria del 58,8 % de los ATN según coeficientes de coparticipación.

La propuesta alternativa del Gobierno, respaldada por Romero, comprometía únicamente transferir los remanentes anuales, pagaderos en 12 cuotas, conservando la discrecionalidad en situaciones de emergencia. Impuesto a los Combustibles Líquidos La iniciativa senatorial planteaba destinar el 57,02 % de la recaudación a las provincias, lo cual era defendido por los mandatarios provinciales.

Milei presentó una contrapropuesta más restrictiva: 40 % para provincias, 32 % para la Nación y 28 % para seguridad; esquema que contó con el apoyo de Romero.

Estas decisiones marcaron un nuevo gesto político: Romero, en calidad de diputada del PRO aliada al oficialismo libertario, respaldó ambas iniciativas oficiales en medio de la tensión congresal.