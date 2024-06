Ana Clara Romero sobre la Ley Bases: “Estamos punteando con todos los bloques las posiciones que hay que apoyar”

La diputada nacional por el PRO, Ana Clara Romero, dialogó con FM El Chubut sobre el tratamiento definitivo de la Ley Bases en la Cámara de Diputados. Detalló las posiciones y reformas que se están considerando, mientras que también se refirió a la situación de emergencia en Comodoro Rivadavia tras las intensas nevadas.

La diputada nacional por el PRO, Ana Clara Romero, dialogó sobre el tratamiento definitivo que se realizará en la Cámara de Diputados de la Ley Bases y mencionó que se encuentran punteando con todos los bloques, “cuáles son las posiciones que hay que apoyar, sobre todo de las reformas que plantearon”. Por otra parte, analizó la situación que atraviesa la ciudad de Comodoro tras las intensas nevadas de los últimos días. Expresó que la ciudad se encuentra gravemente en una “situación de indefensión y de precariedad” y aseguró que va a “estar peleando porque esta ciudad tenga un gobierno la altura de sus expectativas, de sus necesidades y de sus recursos”.

Tras haber recibido luz verde en el Senado, el proyecto deberá retornar a Diputados, puesto que recibió modificaciones durante el debate en la Cámara Alta. La diputada Romero expresó que se encuentran trabajando en el punteo de las modificaciones “que hay que apoyar”. “Yo entiendo que hay algunos agregados, por ejemplo, en el periodo de prueba, que entiendo que tienen que ser contemplados”, añadió y, por otra parte, manifestó que le parece “más conveniente en este nuevo régimen” que se mantengan “las cinco personas trabajando en equipo sin estar en relación de dependencia”, en vez de tres, como sugirió el Senado.

Por otro lado, Romero manifestó que “el tema del periodo de prueba sí acompañaría lo que se decidió. Después, todo lo que salió por dos tercios en el Senado va a quedar. No acompañaría el tema de las reformas de RIGI en términos generales. Estamos planteando algunas cuestiones que podrían sumarse, pero en términos generales no. Si acompañaría la introducción del bloqueo o la toma del establecimiento como justa causa de despido, por ejemplo, que eso también lo introdujo el Senado. Después en ganancias nosotros ya votamos en contra en su momento, así que volveríamos a tomar la misma postura”

En este sentido, la diputada expresó que “nos encontramos con un texto que tiene muchas modificaciones y hay que estar atentos y viendo qué implicancias tiene en cada caso. Así que bueno, trabajando en ello y esperando que decanten cada uno de los planteos y demás para poder aseverar algunas posiciones que pueden ser polémicas o controvertidas para algunos”, explicó.

Inclemencia climática en Comodoro

Romero expresó que se encuentra desde el martes en Comodoro “tratando de acompañar en todo lo que ha estado a nuestro alcance”. Subrayó que “cada vez que llueve con mayor o menor intensidad, realmente es un drama, las calles anegadas, el agua no escurre, las calles y las casas se inundan”. Según Romero, se cortan todas las actividades, los chicos no pueden ir al colegio y los transportes públicos no llegan ni pueden respetar sus recorridos. Enfatizó que “la situación de indefensión y de precariedad que tiene la ciudad es tan grave que frente a cualquier situación temporal se desestabiliza, sobre todo lo que son las calzadas, las vías de conectividad de la ciudad que están en condiciones realmente paupérrimas y nada colabora”.

Además, expresó su indignación al señalar que “es una vergüenza que esta ciudad, que hace 20 años que está gobernada por lo mismo, que les dio cientos y cientos de millones de dólares a la Argentina y a Chubut, se encuentre en este estado y no tenga el más mínimo poder de reacción y de prevención frente a estas situaciones”. Romero enfatizó su frustración y tristeza: “Realmente como comodorese te lo digo, no te lo digo ni como diputada ni como política, no sabes lo triste y lo angustiante que es en mis 45 años que tengo de vivir acá tener que pasar, cada vez que sucede pasar las mismas cosas”.

Romero también se refirió a la angustia de los residentes que se inundan y ven su barrio destruido, destacando que “desde el 2017 todo esto le resulta muy traumatizante y cada vez es peor porque cada vez está todo más destruido, con menos lluvia mayores daños”.

Finalmente, manifestó que “siempre voy a estar peleando porque esta ciudad tenga un gobierno a la altura de sus expectativas, de sus necesidades y de sus recursos, y ciertamente no son los que están hace 20 años”.