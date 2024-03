Ana Clara Romero: ”No estoy de acuerdo en cómo se recuperó YPF y en los términos que se hizo, pero volver a rifarla no tiene sentido”

Así lo manifestó la diputada nacional en “Con La Nuestra” por LaCienPuntoUno. ”Nosotros peleamos mucho para que YPF no esté en el listado de las empresas a privatizar”, agregó.

Ana Clara Romero, diputada nacional por Chubut, pasó por los micrófonos de LaCienPuntoUno para hablar sobre sus primeros pasos en la política, la derrota en las últimas elecciones donde fue candidata a Intendente de Comodoro Rivadavia y la actualidad en el Congreso de la Nación. Además, se refirió a su relación con Nacho Torres, la salida de Tomás Buffa y su mirada ante la decisión de YPF de dejar más de 50 áreas y la privatización de la operadora que impulsa el gobierno nacional.

En primer lugar, la referente del PRO a nivel local contó cómo fue su comienzo en la política: “Soy nacida y criada acá, toda mi vida viví acá. No hace mucho que arranqué en la política, siempre fui un poco peleadora y después de recibirme volví y trabajé en lo mío, siempre con una mirada crítica de algunas cuestiones. Una cuestión que me marcó fue haber estado en la playa de Rada Tilly y haber visto como el caño tiraba el agua sin tratar. Otra situación fue cuando era monotributista, era una trabajadora independiente y de repente te llegaban las intimaciones, eso fue en el 2013. Era una sensación de seguirte perseguida, de no joder a nadie, laburar y ver la injusticia contra los trabajadores”.

Y agregó: “Eso me lleva a que en el 2015 cuando Mauricio Macri se presenta a la presidencia, con mi familia que no quería que me meta en el barro, pero si no se mete nadie qué pasa. Eso a mí me mueve a participar, más las marchas con mis amigas. Y ya a fines del 2014 cuando el local del PRO se instala en la calle Rawson fui caminando y me afilié, pero sin participar, solo me anotaba para fiscalizar porque y seguía con mi vida. Mi participación más activa fue en el 2018 como autoridad partidaria, acompañando y fiscalizando”.

Acerca de cómo le llegó la propuesta para la primera candidatura en 2019, señaló: “No era tan fuerte mi candidatura. Sentí que la gente me empezó a reconocer y tener un ida y vuelta después de las PASO 2019, hasta ahí era difícil con un discurso que me miraban como un extraterrestre. No suelo tener demasiado registro del impacto, no especulo ni hago las cosas para ver cuánto impactan, por eso me cuesta medir algunas cosas”.

Sobre las expresiones de que en la campaña del 2023 hizo peronismo, respondió: “Ahí se juntan dos preconceptos, que el PRO no está cerca de la gente y que el peronismo es el único que está cerca de la gente. Acercarnos a los barrios lo hicimos siempre, arranqué de una manera artesanal, sin estructura, no tenía cargo y después de dejar mi estudio salía. Íbamos las mujeres del PRO, escuchábamos y por un tema de desconocimiento no repercutía”.

Con respecto a cómo es el diálogo con el gobernador de Chubut, comentó: “Mi relación con Nacho Torres es buena. Muchos especulan y parece una novela mexicana, pero no sé de donde lo sacan. No estuve en la apertura en la Legislatura porque esa misma noche teníamos una cena del bloque antes de la apertura en el Congreso. Era importante que esté en esa reunión por explicar y defender la posición de Chubut, pero no estuve porque no había avión para ir y volver en el día”.

Siempre atento a los dirigentes del interior, a #Chubut y su mirada federal de la construcción del espacio.



Inspirador encuentro con @mauriciomacri a quién le expresé mi apoyo para que sea presidente del PRO.



— Ana Clara Romero (@AnaClaraRomer) March 5, 2024

Y continuó, sobre la relación con los diputados provinciales: “En términos institucionales tengo una buena relación con Menna. Con los diputados que son del PRO de Comodoro, como también con los concejales, tenemos un diálogo permanente porque somos un equipo, nacimos de esa manera y no es una cuestión de reportarse. Somos todos bastante nuevos si lo comparas con gente que hace 20 años está en la política, entonces nos ayudamos y tengo mi experiencia legislativa por pasar dos años en el Concejo que espero que sean útiles. Yo me pegué un frentazo contra la pared y mi experiencia puede servir para que a otro no le pase”.

Por otro lado, la diputada se refirió a la renuncia de Tomás Buffa como concejal y si esto le da más fuerza dentro de la oposición: “Nunca evalúo las cuestiones en términos individuales, siempre las evalúo en términos de equipo. Por un lado perdió un concejal con experiencia y conocimiento de los temas, un cuadro que pierde el radicalismo y una pena, siempre con el respeto de su decisión personal. Por otro lado, me convoca que sea una mujer quien ingrese, no lo mido con el género en términos de palabras, sino en cuántas mujeres pueden estar en lugares. Tenemos tres concejales, dos diputadas de nuestro espacio en la Legislatura, una senadora y yo”.

Consultada sobre el voto en contra de la senadora Andrea Cristina, quien reemplazó a Nacho Torres, en el proyecto del Impuesto al Cheque que elevó el propio gobernador, manifestó: “Ella no tuvo una responsabilidad personal en eso. Generalmente el que presenta algo sobre tablas tiene la obligación de hacer el poroteo y comprometer esos 45 votos que se necesitan. Hay cosas que se magnifican, que también pasa por ser mujer porque si en vez de Andrea era Andrés no hubiese recibido las críticas. Presentar algo y no saber que vas a llegar al objetivo, hay que pensarlo bien. Con el DNU votó con tranquilidad y fue hablado anteriormente con el gobernador”.

Ana Clara Romero se refirió también a cómo está el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia que impulsa Javier Milei, “Todavía falta, tiene muchas más chances que pasar en el Senado. Mi posición es acompañar la vigencia del DNU. No mido mi voto en función de lo que vota el resto, voto lo que mejor me parece”, expresó.

Hoy celebramos la equidad, la igualdad y la diversidad. Celebramos la participación política de las mujeres, para una verdadera democracia representativa.

¡Hoy celebramos a la mujer y su modo de hacer!
#DiaInternacionalDeLaMujer



— Ana Clara Romero (@AnaClaraRomer) March 8, 2024

En cuanto a una posible candidatura a intendente en el 2027, indicó: “Me costó mucho en ese momento metabolizar el resultado, no fue fácil. Fue ajustado y lo mido como un buen resultado. Hoy estoy en un momento donde me cuesta pensar en el 2027 porque estamos en un momento bisagra donde los dirigentes que tomamos decisiones no podemos especular y tenemos que ser responsables y fieles a lo que decimos y sostenemos”.

Y añadió ante la renovación de la banca en el 2025: “Hay que aclarar un montón de cosas y me atraviesa una cuestión personal porque es un esfuerzo muy grande de toda mi familia porque llego a ese punto que el año pasado le preguntabas a mis hijos si quería que gane te decían que sí para que me quede acá. Trato de generar mis actividades acá y voy para las comisiones y sesiones”.

En relación a la situación de YPF, dijo: “Es un tema que me convoca porque estoy en la comisión de energía. Nosotros peleamos mucho para que YPF no esté en el listado de las empresas a privatizar, por lo menos por ahora no se tiene que privatizar porque la situación de la empresa es saneable porque es el principal inversor de Vaca Muerta. Tenemos un impuesto país de dudosa constitucionalidad que va a YPF. No estoy de acuerdo cómo se recuperó YPF y en los términos que se hizo, pero volver a rifarla no tiene sentido“.

Homenajeamos en la Legislatura de la Provincia a mujeres destacadas de Chubut, un honor compartir con ellas, conectar con nuestra raíces y con el esfuerzo de tantas mujeres que silenciosamente hacen Patria en nuestra Patagonia.

Gracias a las diputadas @chanademadryn y…



— Ana Clara Romero (@AnaClaraRomer) March 8, 2024

Por último, opinó sobre los primeros 100 días de gestión de Javier Milei. “Yo dije que lo iba a votar a él en el balotaje porque a Massa no lo votaría nunca, pero también en lo que hay es la solución del cambio. No estoy de acuerdo en algunas cuestiones. Interpreta muy bien el enojo de la gente en estructuras como lo que se agrandó el gasto público sin resolver nada. No podes aferrarte a estar en contra de una reforma laboral cuando tenes la pobreza que hay en el país y los cambios se dan en todo el mundo. Son tipos que vienen a generar un cambio, tratar de acompañarlos, pero que todavía tiene el beneficio de la duda”, cerró.