Ana Clara Romero: “No es necesario crear una empresa de energía provincial”

La diputada nacional de Chubut se manifestó en contra de la posibilidad de crear una empresa provincial de energía, anteponiendo que, por el momento, “es clave volver a ponerle cabeza a las cosas”, a la vez la referente macrista consideró que no es partidaria de generar estructuras burocráticas para lograr mejoras, ya que después “se comen buena parte de esa mayor eficiencia”.

La legisladora nacional del PRO se refirió entre otros aspectos, a los incrementos tarifarios planteados a nivel nacional, señalando que “justamente ahí me parece que cobra mayor dimensión el tema de la hidroeléctricas, poder producir nosotros mismos energías. Tenes el caso de Neuquén, que si se puede quedar con el Comahue y comercializar esa energía a otras provincias de la Patagonia, Chubut por ejemplo, nosotros no solo tendríamos la posibilidad de comprarla mucho más barata, sino también de abaratar mucho el costo que tenemos hoy de transporte”.

Ante ese eventual panorama de comprarle energía a Neuquén en lugar de a Cammesa, sostuvo que “esas son las posibilidades que se podrían abrir y va a haber no solo que gestionarlas sino también aprovecharlas”.

Al referirse específicamente a una futura empresa de energía, Romero consideró: “No sé si la creación de la empresa provicial de energía es clave, es clave volver a ponerle cabeza a las cosas. No soy muy amiga de seguir generando estructuras burocráticas para lograr las mejoras, porque después son esas mismas estructuras las que se comen buena parte de esa mayor eficiencia. Me parece que hay que ponerle cabeza e ir por ahí, después ver cuál es, no se si la estructura, o la dinámica más económica y eficiente para llevarlo adelante”. Por otro lado, habló de reversión de áreas petroleras en Santa Cruz y la afectación en Chubut, señalando que “vamos a tener que prepararnos para el impacto que va a tener la ida completa de YPF en Santa Cruz, porque nosotros les prestamos servicios, logística, sobre todo desde Comodoro Rivadavia, por lo menos hasta que se reacomoden las cosas. En Santa Cruz, a diferencia de Chubut, más que una sesión de áreas, va a haber una reversión, que es cuando se para, vuelve al área al poder concedente y el concedente la vuelve a licitar”.

EC