Ana Clara Romero diseña una nueva estrategia electoral: “La prioridad es Chubut”

La diputada nacional por Chubut de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, no confirmó todavía si intentará renovar su banca en la Cámara baja e indicó que la persona indicada “tiene que tener la camiseta puesta de Chubut y tener un ida y vuelta fluído con el Gobernador”.

Durante una entrevista con FM EL CHUBUT, la comodorense adelantó que “no hay nada definido” en los dichos que la mencionaban junto al vicegobernador Gustavo Menna en una fórmula política para la diputación nacional.

Por otro lado, Romero habló sobre la relación con los sectores libertarios, y trazó dos diferencias a nivel provincial y nacional. Destacó en este sentido que en Chubut “la convivencia de todos los espacios políticos está garantizada porque tenemos una institucionalidad fuerte», aunque puntualmente señaló que «con La Libertad Avanza no tenemos mucho vínculo”.

“No sé si hay una definición de que con La Libertad Avanza sí o no, durante estos años hemos construido vínculos con distintos espacios”, deslizó sobre la posibilidad de poder lograr un consenso de ideas. “Es un proceso que no se ha logrado en ningún lado ni en Chubut”, reveló la dirigente.

Al hablar sobre el espacio provincial que busca integrar el gobernador Ignacio Torres, principalmente para plantarse al avasallamiento del gobierno nacional hacia las soberanías provinciales, la diputada Romero vaticinó que “al frente le va a ir bien” porque “estoy convencida de que el camino es por ahí”.

Y culminó su análisis: “Tenemos que dejar de quedar atrapados en el medio de un gobierno nacional que mira la macro sentado desde Buenos Aires, con una mirada totalmente unitaria”.

