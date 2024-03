Amalia Granata confesó por qué terminó su relación con Martín Redrado

Tras su cruce con Luciana Salazar, la diputada recordó su romance con el economista.

Amalia Granata reveló en diálogo con Yanina Latorre para su programa radial El Observador la verdad sobre por qué terminó su relación con Martín Redrado, años atrás.

“Se rompió la relación porque yo era muy mediática y Chile es un país diferente al nuestro, al menos en ese momento hace casi 20 años, no sé ahora, muy pacato, muy marxista”, explicó.

Luego, continuó: “Entonces, sus asesores le dijeron ‘no puedes salir con una oferta mediática’. Claro. Y él terminó conmigo, o terminamos, la verdad que fue muy triste porque teníamos un amor profundo”.

“Ambos, mutuo, nos llevábamos muy bien, nos queríamos mucho, era una relación divina. Y él eligió su carrera, y obviamente, como le dolió a él, me dolió a mí”, recordó la diputada.

Amalia Granata contó cómo fue su relación con Martín Redrado

Amalia Granta y Martín Redrado tuvieron un romance secreto luego de conocerse en el 2014 cuando ella le hizo una entrevista, ambos estaban recientemente separados, él de Luciana Salazar.

Su historia de amor se hizo pública después de que los fotografiaran en un viaje juntos a Chile y en diálogo con El Observador dijo: “Fue una relación de nueve meses y a mí no me importaba si él me negaba o no”.

“Yo la verdad es que no quería blanquear nada. No quería absolutamente nada más que lo que sucedió en esos nueve meses”, comentó en la entrevista radial con Yanina Latorre.