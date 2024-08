Alysha Newman acalló a sus críticos por la participación en OnlyFans y ganó su primera medalla

La canadiense se subió al podio de garrocha con un salto de 4,85

Se había presentado antes de Tokio 2020 como modelo de OnlyFans. “Sus deseos son órdenes”, fue la frase que Alysha Newman eligió para alentar a los suscriptores. Enfrentó algunas críticas, por entonces, y también ahora. No pudo esquivar durante mucho tiempo la mirada estigmatizante por esa función, pero la medalla de bronce que acaba de ganar en París 2024 le acaba de dar una nueva dimensión a su carrera. O mejor dicho, a sus dos carreras. Porque no sólo consiguió su mejor resultado en el atletismo, sino que la exposición que recibió gracias a estos Juegos Olímpicos la llevó a aumentar de 58.000 a 75.000 suscriptores en su canal para adultos.

Alysha Newman es una estrella en el deporte y en las páginas de adultosEurasia Sport Images – Getty Images Europe

Sin suerte en Río 2016 y en Tokio 2020, la canadiense logró esta vez un salto de 4,85m que la llevó al podio de un gran torneo por primera vez en su vida. Apenas completó su salto, festejó haciendo twerking para sus fanáticos. El oro fue para la australiana Nina Kennedy (4,90) y la plata para la estadounidense Katie Moon (también 4,85m, pero logrados en menos intentos).

Tras la polémica que se despertó por su participación en la plataforma para adultos, Newman dio explicaciones en una entrevista con el periódico alemán Bild. “Con lo que publico gano dinero. Si querés, podés iniciar sesión y verlo. Me siento cómoda. Me da confianza. Publico mis entrenamientos, hablo sobre nutrición y doy muchos consejos y trucos”, asegura.

La medalla de bronce apagó también esos comentarios que indicaban que utilizaba el deporte sólo para promocionar su función como modelo erótica. Pero ese tipo de acusaciones es algo a lo que prefiere no prestarle atención: “Por supuesto que mucha gente tiene cierto cliché cuando piensa en Onlyfans, pero tampoco puedo cambiar la opinión de muchas personas. Los que otros piensen al respecto no me molesta. Soy quien soy y lo hago bien”.

Alysha Newman, de Canadá, celebra la conquista de la medalla de bronce en París 2024Cameron Spencer – Getty Images Europe

La promoción de su cuenta señala que se puede acceder a sus contenidos exclusivos, de corte erótico, por 12,99 dólares mensuales, aunque acaba de lanzar una promoción por los Juegos Olímpicos en la que ofrece un 45% de descuento.

Además, la canadiense ya superó los 650.000 seguidores en Instagram. “La presencia en el sitio OnlyFans me ha conectado con muchos aficionados. Más de lo que antes vivió cualquier otro saltador de garrocha”.

Poco antes de los Juegos Olímpicos, acerca de sus ambiciones deportivas, había dicho: “Quiero ser la primera canadiense que gane una medalla olímpica y me gustaría superar los 5 metros”. El primero de sus deseos ya fue cumplido.

Alysha Newman, en la Villa Olímpica de París 2024Instagram Alysha Newman

La carrera de Newman, a los 30 años, todavía está en desarrollo. “Los garrochistas no alcanzan su punto más alto de rendimiento hasta los 32 años -afirma-. Quiero competir al menos en cinco Juegos Olímpicos”.

En sus propias palabras, siempre se consideró una atleta talentosa. Aunque sabe que la perfección no existe. “El salto con garrocha suele ser imperfecto. Cada salto es diferente. Siempre buscás la perfección, pero nunca lo conseguirás. Pero eso es tan divertido”, analiza.

En 2021, y luego de su exponencial crecimiento de seguidores en Instagram, la atleta anunció que abriría una cuenta en la plataforma de adultos OnlyfansInstagram @alyshanewman

Por eso, asegura que la clave para el crecimiento es otra. “Mi enfoque mental me ha ampliado y me ha hecho subir de nivel físicamente. Siempre he sido una atleta dotada. Pero lo que te separa de ser la mejor entre las mejores es, sin duda, la mentalidad. Mi mentalidad me está haciendo sentir que todo es posible de nuevo, y hacía mucho tiempo que no me sentía así”.

Esa misma confianza que siente que adquirió y fortaleció con su presencia en OnlyFans. Este 2024 fue el año en el que le mostró al mundo que su personalidad ecléctica puede estar en perfecto equilibrio sin dañar sus ambiciones deportivas.

