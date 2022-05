Álvarez Agis: “Populistas somos todos, pero siempre con guita ajena”

El economista participó de un encuentro organizado por Clarín, donde además cuestionó los subsidios a la energía durante la gestión de Cristina Kirchner.

Durante el ciclo “Democracia y Desarrollo”, organizado por Clarín, que comenzó este martes en el Malba, el economista Emmanuel Álvarez Agis hizo una reflexión respecto a los regímenes populistas en el país: “Populistas somos todos, pero siempre con guita ajena”, afirmó durante su exposición.

Además, deslizó una crítica respecto a los subsidios a la energía durante el último Gobierno de Cristina Kirchner, en el que él se desempeñó como viceministro de Economía.

“Me hago cargo de haber participado de un gobierno que dejó los subsidios en 3.5 puntos PBI”, manifestó el jefe de la consultora PXQ.

Las declaraciones se producen poco después de que el Gobierno dispusiera el inicio de las audiencias públicas para la suba de las tarifas de la luz y el gas, un paso formal para implementar un alza promedio de un 42% para el año y así reducir parcialmente los subsidios.

“Hoy los subsidios en Argentina van a ser más o menos tres puntos del PBI“, agregó Álvarez Agis.

El economista también habló sobre el problema de la inflación en la economía argentina, luego de la difusión del último índice de parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que fue de un 6% para el mes de abril.

“El problema de la inflación en la Argentina va a llevar muchos años en solucionarse y más de un mandato. La última vez que lo dije en campaña me pidieron que me callara la boca”, manifestó. Y remarcó que no existen “soluciones mágicas” para la inflación.

“¿Cómo salimos de los dos tipos de cambio? Argentina es el lugar donde no implementamos ninguna teoría. No implementamos con seriedad ni a largo plazo ninguna teoría. Estamos contando las monedas en el Banco Central”, sostuvo.

Y, tras referirse al camino más lento, pero más efectivo, que recorrió Perú para afrontar problemas como el bimonetarismo, concluyó: “Tenemos que mirar a esa economía para entender cómo volvemos a tener un solo tipo de cambio, condición sin la que no podemos tener un programa económico”.

