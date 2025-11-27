Alumnos de escuela de Corcovado visitaron la Casa de Gobierno en Rawson

Un grupo de 25 niños de 6° grado de la Escuela N° 191 de esa localidad recorrió este jueves las distintas dependencias de la sede del Poder Ejecutivo Provincial.

En la continuidad de la política de puertas abiertas implementada por la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, este jueves alumnos de la Escuela N° 191 de Corcovado visitaron la Casa de Gobierno en Rawson.

El grupo, conformado por 25 niños de 6° grado, llegó a la capital provincial acompañado por cuatro adultos en el marco de un viaje de estudios.

Durante la recorrida por la sede del Poder Ejecutivo Provincial, los alumnos conocieron el Salón de los Constituyentes, la Sala de Situación y otros espacios de la Casa de Gobierno.

Durante la visita los pequeños fueron informados sobre las tareas que a diario se desarrollan en Fontana 50 de Rawson por personal de la Dirección General de Participación Ciudadana y Cambio Cultural, dependiente de la Secretaría General de Gobierno.