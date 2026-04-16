Alto el fuego por 10 días entre Israel y Líbano anunciado por Donald Trump: “Ya resolví nueve guerras”

“Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días”, comunicó Donald Trump. El mandatario estadounidense no dijo nada sobre el grupo terrorista Hezbolá, actor clave en el conflicto.

Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días que comenzará este jueves, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras mantener conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su homólogo libanés, Joseph Aoun.

La tregua se presenta como un intento de desescalar la tensión en la frontera entre ambos países tras una serie de enfrentamientos recientes.

🇺🇸 Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días que comenzará este jueves, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras mantener conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su homólogo libanés, Joseph Aoun.



➡️ La tregua… pic.twitter.com/7usLDMGUDE — Perfil.com (@perfilcom) April 16, 2026









