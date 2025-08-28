Allanaron viviendas de exfuncionarios municipales de Comodoro en el marco de la Emergencia Climática II

La investigación se desprende de la causa Emergencia Climática, que ya registra condenas y se encuentra en manos del Superior Tribunal de Justicia.

En el marco de la causa conocida como Emergencia Climática II, se realizaron este miércoles allanamientos en viviendas de exfuncionarios de Comodoro, entre las que figura el estudio de Germán Issa Pfister, ex secretario de Economía del municipio.

La investigación se desprende de la causa Emergencia Climática, que ya registra condenas y se encuentra actualmente en manos del Superior Tribunal de Justicia. Esa investigación reveló irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a obras urgentes tras el desastre natural que afectó a gran parte de la ciudad en 2017.

La sentencia dictada en agosto del año pasado concluyó con el envío de los antecedentes del caso hacia la Procuración General, lo que dio inicio a una nueva investigación penal por hechos surgidos durante el proceso judicial que concluyó con el veredicto condenatorio.

En la causa original fueron declarados penalmente responsables por el fraude los ex secretarios municipales Abel Boyero y Rubén Palomeque, a quienes se suman los inspectores municipales Joaquín Mansilla, Juan Carlos Lara, Rubén Sartori y Eduardo Van Herdeen. A todos ellos se suman cuatro empresarios, identificados como Roberto Monasterolo, Cristian Pérez, Javier Morales y Hernán Lobos Rosas.

LOS ALLANAMIENTOS REALIZADOS ESTE MIÉRCOLES

El fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, brindó detalles de los operativos realizados este martes en una conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz.

“Se han llevado a cabo medidas de comprobación directa, consistentes en allanamientos, requisas personales, registros vehiculares, con la finalidad de secuestrar elementos que son útiles a la investigación”, informó el funcionario judicial.

Además detalló que en los tres allanamientos que se llevaron a cabo se incautaron equipos informáticos. “El por qué o el para qué lo secuestré no lo puedo decir porque quiero preservar la investigación”, aclaró.

Aunque no brindó nombres, aseguró que los investigados “son personas vinculadas a en aquel entonces funcionarios que integraban la municipalidad de Comodoro Rivadavia”.

LA CAUSA EMERGENCIA CLIMÁTICA, EN MANOS DE LA CORTE PROVINCIAL

Durante la conferencia de este miércoles, Olazábal hizo un repaso del devenir de la causa Emergencia Climática y confirmó que aún se espera la resolución del Superior Tribunal de Justicia.

“Nosotros iniciamos el juicio el 9 de mayo de 2024. Lo culminamos el 29 de agosto de 2024. Es decir que en cuatro meses transitaron 120 testigos por la oficina judicial, hasta que obtuvimos los pronunciamientos de primera instancia. Hubieron impugnaciones, llegamos a la Cámara en lo penal y el 4 de diciembre de 2024 tuvimos la confirmación de la sentencia. Ahí solicitamos la prisión preventiva de todos aquellos que habían sido condenados a pena de cumplimiento efectivo”, detalló el fiscal.

Luego, recordó que el 24 de diciembre de 2024 se llevó a cabo una revisión en la cual se le otorgó el arresto domiciliario a todos los condenados. “El día 30 de ese mismo mes yo solicité esa revisión para colocarlos en libertad. Luego hicimos cuatro audiencias más hasta el 1° de abril de 2025, oportunidad en la que el Ministerio Público Fiscal contestó el traslado que se nos dio sobre la impugnación extraordinaria, la cual se encuentra desde esa fecha en el Superior Tribunal y al día de hoy no tenemos respuesta. Estamos esperando que se expida al respecto porque eso me va a permirir requerir el cumplimiento de estas penas”, agregó.

Ese recorrido histórico del expediente, aseguró, justifica su decisión de pedir la libertad. “Si aquel 30 de diciembre de 2024 yo no hubiera solicitado la libertad de estas personas, hoy hubieran descontado nueve meses de prisión”, argumentó.

Ese análisis fue respaldado por el ministro Iturrioz. “Era muy obvio que querían licuar la pena y les salió mal”, sostutvo. Además, cuestionó la falta de celeridad del Superior Tribunal. “No entiendo por qué tanta dilación. Insumió más tiempo en responder esta impugnación extraordinaria que el juicio, que fue muy complejo”.

Fuente: ADNS

