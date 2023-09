Alivio para las pymes: el Gobierno liberó permisos de importaciones por US$ 700 millones

El ministro de Economía Sergio Massa anunció la decisión de implementar la aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) pendientes de las pymes. Si bien desde el sector celebraron la medida, aseguraron que la estaban esperando hace mucho.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la implementación de la aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), a través del cual 7.428 pymes podrán concretar compras al exterior pendientes por un monto de US$ 700 millones. Desde el sector apoyaron la medida y aseguraron que la venían pidiendo hace mucho.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que “tomamos la decisión de liberar, para todas las pymes industriales de la Argentina, todas las SIRA que estaban pendientes para garantizar el empleo de nuestras pymes y seguir exportando trabajo argentino al mundo”.

En detalle, los pedidos de importación se componen de US$ 475 millones de bienes intermedios (insumos y bienes para la producción); US$ 175 millones de piezas y accesorios (repuestos); y US$ 68 millones de bienes de consumo.

Desde el Ministerio de Economía precisaron que desde octubre de 2022 hasta agosto, se autorizaron importaciones por casi US$ 7.000 millones que representan más de 172.000 SIRA y que beneficiaron a 21.671 empresas.

“No me gustan estos regímenes que a veces son injustos, porque por ejemplo el sector automotriz, como tiene un modelo de integración con Brasil tiene determinados vehículos financieros que el resto de los empresarios no los tienen. No me gustan las SIRAs, pero Argentina arrancó el año pensando que iba a comprar por US$ 100.000 millones y que iba a vender por US$ 110.000 millones”, aseguró Massa durante su participación en un acto Día de la Industria que organizó la Unión Industrial Argentina (UIA).

La visión del sector pymes

En este marco, varios dirigentes de entidades que nuclean a las pymes manifestaron este lunes su apoyo a la liberación de los permisos de importación pendientes para el sector.

“Vemos muy bien que se aceleren los procesos de importación de insumos que no se fabrican en el país y son esenciales para las pymes, para hacer productos que agregan mucho valor a ese insumo importado”, dijo a Télam el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera), Marcelo Fernández.

Fernández destacó que la medida anunciada el domingo 3 “la estábamos pidiendo hace mucho”. No obstante, admitió la existencia del “problema de la escasez de dólares”, que llevó a la implementación de las restricciones.

“Era esencial que se solucionara a favor de las pymes, que necesitan los insumos para fabricar”, afirmó y agregó que “es un tema que se tiene que solucionar para que continuemos en la senda de la producción, generar trabajo y empleo en el país y para mantener nuestra fuente de ingresos, que es la producción y con eso, distribuir la riqueza”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), Rodolfo Games, manifestó la conformidad de la entidad, tanto con “el nuevo sistema de liberalización de las SIRAs pendientes” como con “la agilización de sus sistemas de pago”.

En tanto, el presidente de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, aseguró que “es una decisión que el entramado productivo estaba esperando mucho”.

En particular, en el sector textil “hay muchos insumos especiales no fabricados en el país que estaban necesitando la aprobación inmediata, al igual que repuestos, ya que algunas empresas estaban empezando a hacer algunas paradas en los procesos productivos”, indicó.

“Celebramos esta medida y creemos que hay que seguir afinando las pocas divisas que hay para poder dirigirlas a insumos no fabricados; hay que ser cuidadosos y utilizar bien las pocas reservas que nos quedan”, añadió.