“Alguien la dejó ahí”: la inquietante hipótesis sobre la desaparición y el hallazgo de Esmeralda Pereyra López

La menor fue hallada a 300 metros de su casa, en un descampado que ya había sido rastrillado

El hallazgo de E., la nena que desapareció este miércoles en el barrio San José Obrero de Cosquín, en Córdoba, dejó una hipótesis inquietante. Fuentes del caso indicaron a Infobae que los investigadores creen que alguien se la llevó y la dejó en el sitio donde fue encontrada, a unos 500 metros de su casa.

Sucede que ese sitio ya había sido rastrillado, según confirmaron a este medio. La nena solo tiene un raspón en la ceja. Fue trasladada en ambulancia, acompañada por la madre, la médica del servicio y la fiscal Silvana Pen, para revisión al Hospital Domingo Funes, donde el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, habló con la prensa.

“Son unos 500, 600 metros lineales del lugar. Para ir por calle o ruta es un poco más largo. Es difícil pensar que lo hizo a pie”, señaló Quinteros.

La nena de 2 años desapareció este miércoles cerca de las 14.30, cuando su mamá notó su ausencia. E., en ese momento, vestía un body gris y estaba descalza. De acuerdo a las primeras informaciones brindadas por el funcionario, así la encontró uno de los policías que volvió a la zona en la que ya habían buscado. No estaba deshidratada.

Desde el principio, la familia sostuvo que E, había sido raptada. La puerta del fondo de la propiedad habría estado abierta, pero ningún integrante de la familia la vio salir.

En tanto, la fiscal del caso solicitó el secuestro de los celulares del círculo cercano. Los aparatos serán peritados a lo largo de la tarde.

Las fuentes indicaron que una planta de marihuana recién cortada en el patio de la propiedad, vinculada al tío materno de la menor, llamó la atención de los agentes que participaban de la búsqueda.

Tras la aparición, la titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, confirmó el hallazgo en “X” y destacó “La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades”. “Cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta”, subrayó.

La Fiscalía continúa con la investigación. Por lo pronto, Pen dará una conferencia de prensa a las 15 en la sede judicial ubicada sobre la calle Catamarca, en esa ciudad cordobesa.

La búsqueda en Cosquín involucró a más de 90 efectivos de distintas áreas de la policía de Córdoba. A las tareas estuvieron afectados drones con detección de calor y equipos de la división canes, informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba en un comunicado.

Fuente: Infobae