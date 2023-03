Alfredo Cornejo y un guiño al PRO: “No quiero una UCR con 3 puntos como en 2015”

El senador radical aclaró que va a competir por la gobernación de Mendoza y aseguró que apoyará para presidente a un candidato de la Unión Cívica Radical solo si es competitivo. Además, criticó a Omar De Marchi y el “salvaje” megacanje de Sergio Massa.

Alfredo Cornejo irá una vez más por la gobernación de Mendoza. Allí, las PASO se realizarán el 11 de junio. Mientras tanto, el senador radical insiste con lograr fórmulas cruzadas dentro de Juntos por el Cambio en la elección presidencial para tener “espíritu de coalición”, a diferencia de lo ocurrido en 2015. Y aclaró que apoyará a Gerardo Morales o Facundo Manes siempre y cuando tengan posibilidades. “No quiero una UCR con 3 puntos como nos pasó contra [Mauricio] Macri y [Elisa] Carrió”, advirtió.

El jueves estuvo con María Eugenia Vidal. ¿Cómo fue la reunión?

– Fue muy buena. Ella está haciendo un recorrido por el país. Me pidió visitar lugares emblemáticos de Mendoza. Vino a apoyar algunos candidatos para las anticipadas municipales. Eso es un espaldarazo porque una parte del PRO que conduce Omar De Marchi no participa.



– ¿El sector De Marchi está jugando por afuera?

– Firmó el frente pero no participa. No puso candidatos, no compite en los 7 departamentos.



– ¿Esto termina con De Marchi con lista propia?

– Hay tiempo para un acuerdo. Ojalá sea por dentro. Yo no puedo responder por él. Cambia Mendoza es correlato de JxC.



– Cuando lo entrevisté días atrás, él me decía que no existe Cambiemos en Mendoza, que hay sectores de Libres del Sur y del Frente Renovador.

– No quiero polemizar con él. Es ridículo el argumento.



– Luis Petri, otro radical, sí jugará dentro de la alianza. ¿Esa sería la interna entonces?

– Luis hace lo correcto. Omar ya fue por adentro contra Rodolfo Suárez (actual gobernador) y perdió 75% a 25%. Él atribuyó que le ganábamos con el aparato. Decía que si hubiera boleta única ganaba. Ahora hay eso y las PASO, pero no quiere competir.

Por la Presidencia

– ¿Por qué decidiste ir por la gobernación y no por la presidencia?

– Me lo pidió Rodolfo [Suárez]. Me lo pidieron ocho intendentes de Cambia Mendoza. Somos parte de un equipo. Igual me gané un respeto en las mesas nacionales.



– Yendo a lo nacional. Como ves a Gerardo Morales. Le molestó la foto de la vendimia con Patricia Bullrich.

– No sé qué tanto le molesta la foto. El radicalismo no tiene perspectiva por fuera de JxC. Por adentro tiene la posibilidad de crecer para construir alternancia al kirchnerismo. Las PASO, en 2021, fueron la mejor herramienta. Yo era presidente del partido. Fuimos a las PASO en 17 provincias. De ese total, en 16 fueron mezclados PRO y radicales, y compitieron entre sí. Ahí quedó el verdadero espíritu de coalición que no tuvimos en 2015. En esas 16 provincias, el porcentaje en las PASO fue menor a la general.



– ¿Tu candidato a presidente es Morales o Bullrich?

– Como radical que soy, siempre voy a preferir un radical. El punto es si tenemos un radical con posibilidades. No quiero una UCR con tres puntos como en 2015 [porcentaje que obtuvo Ernesto Sanz]. Esa foto no la quiero.



– ¿Morales puede ser esos tres puntos?

– No lo digo porque no lo sé. No lo sé hoy. Todavía hay dos meses de campaña para ver que pasa ahí. Te reitero lo que decía hace un año: fórmulas cruzadas en competencia generarían cooperación.



– Un radical te diría ¿”vamos a ser los vice de Patricia y Horacio”?

– No. Porque si hay uno competitivo lo votamos. Morales y Manes piensan lo mismo. El discurso de Gerardo en el teatro Gran Rex fue bueno. Fue en el sentido correcto. Antikirchnerista, productivista.

Segundo tiempo

– ¿Mauricio Macri debería jugar? ¿Complica?

– Él contribuyó a mantener la unidad, aunque no le gusten algunas cosas de los precandidatos. Después si quiere ser o no, está en su derecho. Tiene mayor experiencia que todos, pero es el que podría alinear al kirchnerismo detrás de la polarización. Los K quieren explicar el fracaso argentino de décadas solo por los cuatro años de Mauricio. Cuando uno ve el megacanje de [Sergio] Massa… Nunca vi nada tan salvaje como este megacanje en la historia argentina. Nos decían de la deuda a 100 años y ellos hacen algo infinitamente peor.



– ¿Hay chance de modificarlo si ganan?

– No, no hay chances. Esa es la barbaridad. Por eso, el pedido de citación a Miguel Pesce [presidente del Banco Central de la República Argentina].



– ¿Crees que Macri merece una segunda chance?

– Eso no lo da nadie, salvo la sociedad. La sociedad le dio segunda y tercera chance al kirchnerismo.

Por Ramón Indart – Perfil