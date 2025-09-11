Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Zdero en la Casa Rosada: el Gobierno recibió a tres gobernadores aliados

La campaña de quienes aspiran a ocupar una banca en el Congreso. La victoria de Fuerza Patria en PBA. Tuits, entrevistas y actos en la previa de las elecciones.

El Gobierno nacional mantuvo este jueves por la tarde la primera reunión de la mesa política federal, creada luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y que “busca fortalecer el diálogo institucional con los gobiernos provinciales”.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Interior, Lisandro Catalán; y de Economía, Luis Caputo, junto con los gobernadores aliados Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

