Alfredo Casero deja el macrismo para votar a Javier Milei

El comediante, que defendió al macrismo durante su paso por la Rosada, anunció por Twitter que se inclinará por el candidato liberal.

El humorista Alfredo Casero anunció que votará por Javier Milei en las elecciones del domingo y le puso fin a un romance de años con Cambiemos.

Casero fue uno de los artistas más comprometidos con la causa de Cambiemos desde que Mauricio Macri asumió la presidencia.

En 2019, fue con un megáfono a una marcha del “sí se puede” a favor de Macri en Belgrano y recibió una ovación. El propio Macri se encargó de levantar la figura de Casero y lo mencionó como posible candidato antes del cierre de listas de junio.

Pero el ex presidente no invitó al ex Cha Cha Cha a la presentación de su libro “Primer Tiempo”. “No me interesa besar la mano”, dijo Casero.

En los últimos meses, el intérprete de Shima Uta comenzó a tomar distancia de las principales figuras de Cambiemos: dijo que María Eugenia Vidal es “menos que un flan” y la definió como “un bizcochuelo que no levó”. Además apuntó contra Martín Lousteau y Facundo Manes, a quién comparó con un “vendedor de autos usados”.

Este lunes, Casero tuiteó “Milei Sí” y despertó la algarabía de los seguidores del candidato del liberalismo en la Capital.