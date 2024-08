Alfredo Casero a Mónica Gutiérrez: “Esto de Fabiola es para tapar otras cosas importantes

“Háganme el programa fácil”, imploró la diva. Todo empezó con Casero afirmando “esto de Fabiola es una mentira y un revoleo de los periodistas para tapar otras cosas importantes…”, reclamando incluso que “el periodismo pida perdón a la sociedad por el daño que ha hecho”. Gutierréz lo rechazó y también hubo roces con Baby Etchecopar. Los detalles.

“Estos temas hay que tratarlos con calma, sin gritar”, decía Mirtha Legrand este sábado por la noche, tratando de contener las esquirlas que volaban de un lado a otro de su “Mesaza” entre el siempre volcánico Alfredo Casero y la periodista Mónica Gutiérrez. La polémica tuvo varias aristas, pero fue especialmente dura en torno al periodismo, ya que Casero insistía en denunciar una especie de conjura de la prensa en general “para usar la mentira y el revoleo de esta mina (por Fabiola Yañez), tapando cosas más importantes…”.

El momento más tenso fue cuando Gutiérrez, luego de rechazar esas afirmaciones del actor, deslizó “a ver, contanos…”. El tono de Gutiérrez irritó a Casero, que disparó sin medias tintas: “A mí no me trates como si fuera un pendejo, porque yo lamentablemente hace 13 años que peleo contra los peronistas sin un solo peso de nada, asé que no me tratés así, diciéndome con ese tono ‘explicame’, porque te puedo explicar…”.

Casero insistió una y otra vez en que “para mí con esto (de Fabiola) el periodismo intenta tapar otras cosas, porque el tema de esta mina a mí me parece una mentira más, un revoleo más del periodismo para tapar alguna cosa importante…”. Gutiérrez lo rechazaba argumentando que “sería imposible poner a todos de acuerdo para tapar cosas importantes…”.

Pero Casero jamás ceja en una discusión, y siguió con su prédica antiprensa: “Tené la seguridad de que todos tienen la misma capacidad para ponerse atrás de la gente, que les da en realidad lo que necesitan para vivir muy bien, mientras la otra gente no vive muy bien”, indicó el actor, que fue todavía más lejos cuando precisó “no tengo resentimientos, pero creo que el periodismo tiene que pedirle perdón a la gente, porque el daño que le hicieron a la gente fue muy grande, sobre todo a la gente mayor…”.

“Vos hablás de ‘el’ periodismo, pero el periodismo como concepto no existe, hay periodistas y periodistas, hay de todo, como hay sindicalistas y sindicalistas, como hay políticos…”, señaló Gutiérrez, intentando desbaratar la “conspiración” que señalaba Casero, y allí saltó el tema a la colegiación de perioidistas, que el actor consideró que “estaba para ver quién era periodista y quien no”, y Gutiérrez defenestró de plano: “La libertad de expresión no admite una matriculación”.

Más cruces con Baby Etchecopar

A esa tensa polémica sobre periodismo, Baby Etchecopar, sentado al lado de Gutiérrez, asistió en silencio, pero también tuvo cruces con Casero cuando este le dijo “¿vos me vas a negar que ustedes trabajan por pauta?”.

“No, yo no”, cortó Baby, pero Casero volvió a atacarlo “vos saliste en la tele diciéndolo en lo de Fantino…”.

“Yo en lo de Fantino dije me llamó Larreta para ofrecerme 120 mil pesos por mes, me dijo Fantino Baby estás en el aire, sí claro sé que estoy en el aire le dije, y no los acepté, y lo conté al otro día en televisión. Yo soy el que menos gana en América y vendo mi propia publicidad”, sostuvo Baby, recordando los ataques que sufrió del kirchnerismo. Y también hubo Casero para Carlos Ruckauf, al que le espetó que “ustedes los peronistas se hagan cargo de Alberto Fernández, porque todos sabíamos que esa porquería iba a ser así…”. Lo de Mirtha, a esa altura, era casi un ruego: “Háganme el programa fácil, por favor…”.

Fuente: Perfil