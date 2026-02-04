Alex Saab, señalado como el testaferro de Maduro, fue detenido en Caracas y enviado a El Helicoide

El empresario habría sido capturado para su extradición a Estados Unidos.

En una nueva muestra de la enorme presión ejercida por Donald Trump sobre el chavismo, los servicios de inteligencia venezolanos detuvieron a Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro y que formó parte del gabinete del gobernante hasta poco después de su captura el 3 de enero. Lo informó Radio Caracol de Bogotá.

El sitio opositor venezolano El Pitazo confirmó que la detención se produjo en la madrugada de este miércoles en una operación conjunta con el FBI. Según el portal, fue trasladado a El Helicoide, el mayor centro de detención del chavismo y que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que cerraría próximamente.

La emisora colombiana dijo que el empresario de origen colombiano y doble nacionalidad venezolana habría sido capturado para su extradición a Estados Unidos.

Radio Caracol informó que en otro operativo se detuvo a Raúl Gorrín, también considerado testaferro de Maduro y dueño del canal Globovisión. El empresario fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por pagar sobornos de hasta 159 millones de dólares a funcionarios venezolanos.

Quién es Alex Saab

Tras la captura de Maduro, Saab fue cesanteado como ministro de Industrias.

Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser el “testaferro” de Maduro. Sin embargo, en diciembre de 2023 fue liberado en una operación de canje por ocho estadounidenses detenidos en Venezuela tras recibir un “perdón” del entonces presidente estadounidense Joe Biden.

Nicolas Maduro habla junto a Alex Saab en un acto en Caracasa el 23 de febrero de 2024 (Foto de archivo: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El chavismo siempre negó las acusaciones de la justicia estadounidense y sostuvo que el empresario fue un representante diplomático de Venezuela.

De contratista de viviendas sociales en el país, Saab pasó a dirigir una red de importaciones para el gobierno de Maduro, que le dio la nacionalidad, un título de embajador y luchó sin éxito para evitar su extradición a Estados Unidos. En concreto, estaba acusado de siete cargos de lavado de dinero y uno de conspiración para cometer ese delito.

Según Washington, transfirió unos 350 millones de dólares desde Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países.

Saab, de 54, años, fue obligado a bajar en 2020 de un jet privado durante una escala para cargar combustible en Cabo Verde, camino de Irán, a donde se dirigía a negociar acuerdos petroleros en nombre del gobierno de Maduro. Allí fue detenido y finalmente extraditado a Estados Unidos.

Ahora, podría volver a repetir ese procedimiento, pero desde Venezuela, donde ya no goza de la protección del chavismo tras el ataque estadounidense y la captura de Maduro el 3 de enero.

Fuente: TN