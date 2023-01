Alex Caniggia y Melody Luz anunciaron que serán padres por primera vez

El mediático y la bailarina compartieron la feliz noticia en Instagram

Cuando comenzó esta historia de amor, muchos creían que era algo pasajero. Pero varios meses después, no solo Alex Caniggia y Melody Luz se muestran juntos y felices, sino que también anunciaron que pronto se agrandará la familia. A través de un posteo compartido en Instagram, la bailarina y el mediático revelaron que pronto llegará un bebé a sus vidas, y subieron un tierno texto al respecto.

Con la foto del test de embarazo y su resultado positivo, Alex y Melody se mostraron muy felices en una serie de fotos que publicaron en redes, en el que anuncian la esperada llegada de un bebé. Y en el texto, ella escribió: “¡Ahora sí! Se viene bebé. Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre. Alex Caniggia gracias por tu compañía, cuidados, paciencia, nunca me imaginé que fueras el papá de mi bebé, pero la vida nunca deja de sorprender y es lo que más me gusta de vivirla. Te amor mi pingüi, hicimos nuestra mejor creación”.

De este modo, el año 2023 se presenta de lo más desafiante para Alex, no solo por la llegada de su primer hijo, sino también porque mañana lunes debuta el programa que lo tendrá como conductor. Se trata de Los desconocidos de siempre, un nuevo reto que, en palabras del propio Alex en una entrevista con La Nación le permitió alejarse de los realities: “No soy conductor, pero cuando me llegó la oferta por parte de mis amigos de eltrece, los número uno, lo pensé. Lo pensé exactamente diez días mientras me llegaban ofertas de otros lugares como Italia, España, México, pero era todo para hacer realities. Yo ya gané El Hotel de los Famosos, ya me consagré campeón así que dije: “Creo que es momento de cerrar la etapa de los realities. Estoy para algo más grande’. ¿Que más me queda hacer en Argentina? Ser conductor de televisión, y acá estamos”.

En esa misma entrevista, El Emperador se refirió así a su vínculo con Melody: “Estamos muy felices, muy enamorados. Salimos del hotel y se vino a vivir conmigo directamente. Nosotros empezamos al revés de todo, fue una relación rara que empezó como convivencia”. Y sobre cómo Mariana Nannis mira su noviazgo, Alex aseguró: “A mi mamá le encanta. Dice que es re copada. Le gusta que sea sincera, que sea frontal y no la caretee. La conoció en este viaje que hicimos a Europa porque fuimos a Marbella y nos quedamos en casa unos días, así que todo de diez”.

Con respecto a Los desconocidos de siempre, se trata de un formato italiano que producirá Boxfish. En este ciclo de entretenimientos, cada participante deberá descubrir la identidad, profesión o motivo de fama de un grupo de diez desconocidos, según los datos que vaya averiguando a través de pistas. El objetivo del participante será adivinar, gracias a su sagacidad e intuición, cuál de las ocupaciones que se enumeren corresponde a cada uno de los desconocidos. A su vez, estos tendrán en sus manos un documento equivalente a un monto de plata, que será entregado al concursante en caso de que acierte. El participante irá sumando dinero hasta alcanzar el valor máximo de un millón de pesos. A lo largo del programa, los desconocidos podrán brindar pistas a los participantes en dos ocasiones. Los concursantes tendrán, además, la posibilidad de enfrentarse al “pariente misterioso” y tratar de adivinar de cuál desconocido es familiar. La decisión es si arriesgarse a perder la plata o duplicarla.

Fiel a su estilo, Caniggia agitó las redes sociales con diversos posteos en las últimas semanas para anunciar su proyecto televisivo. “Se viene una nueva era en la conducción. Basta de barats, hay que hacer una depuración. Animación, acción, atracción, que te va a causar adicción”, expresó a golpe de rima el futuro conductor y también rapero en uno de sus posteos.