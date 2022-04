Alex Caniggia reveló cómo se conocieron Claudio Paul y Mariana Nannis: “Fue en un bar cheto”

El participante de El hotel de los famosos les contó a sus compañeros cómo fueron los primeros encuentros entre sus padres.

En la actualidad, Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis mantienen una encarnizada batalla legal que incluye la división de bienes y una grave denuncia por abuso que hizo la mediática tras separarse del exfutbolista.

Sin embargo, ese panorama era algo impensado hasta hace unos años en el entorno de la pareja que en 2018 cumplió tres décadas de casados. Claudio Paul y Mariana se conocieron a mediados de la década de 1980 cuando él descolaba en River Plate, como “El Pájaro”.

En El hotel de los famosos, Silvina Luna le preguntó a Alex Caniggia si su madre había trabajado como modelo, y eso generó que el joven contara cómo se conocieron. “¿Mi mamá? No sé si era modelo. Creo que sí. Pato, ¿mi mamá era modelo?”, quiso saber el hermano de Charlotte.

“Sí, pero no es que era conocida como modelo. Empezaron a salir en revistas ya como pareja”, recordó Pato Galván desde el otro lado de la mesa, mientras Melody Luz le preguntaba cómo se conocieron a su habitual compañero de suite.

“En un bar cheto. Mi vieja iba siempre, y mi viejo se mudó justo cerca del bar, se ve. Y se veían todo el tiempo en el bar. Y mi viejo, bueno, tiroteó, ahí. ¡Prap, prap, prap! Y mi vieja nada”, contó Alex.

“Él iba de nuevo al bar, la veía de nuevo. Mirada, prap, prap. Tentadora. Prip, pum, ida y vuelta. Nada”, agregó el joven. “Tercera vez, él habló con ella, pa, pa, pa, pa de nuevo hasta que no sé cuándo que se arrimó The Bird”, cerró Alex en referencia al mote de su padre, también conocido como “El hijo del viento”, con quien no tiene relación desde hace años.