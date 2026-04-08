Alertan que Sudamérica es la región con más especies en riesgo por el cambio climático y los incendios forestales

Científicos usaron un modelo de inteligencia artificial para proyectar qué pasaría bajo distintos escenarios de emisiones de gases

Cuando el fuego avanza sobre los paisajes de Sudamérica, la biodiversidad retrocede y miles de especies ven amenazado su futuro.

Científicos de Suecia, Estados Unidos y China aportaron pruebas de que el cambio climático inducido por actividades humanas intensifica los incendios de vegetación y coloca a la región en el centro de la crisis ambiental.

Sudamérica se presenta como la región más expuesta a los incendios forestales. Según la investigación que publicaron en la revista Nature Climate Change, casi el 40% de las especies que ya figuran como amenazadas podría perder más de la mitad de sus hábitats si la emisión de gases de efecto invernadero no se reduce.

Incluso advirtieron que, en un escenario con emisiones altas, ese porcentaje supera el 75%.

Un informe publicado en Nature Climate Change advierte que casi el 40% de las especies amenazadas de Sudamérica podría perder la mitad de su hábitat si no se reducen las emisiones. Crédito: Freepik

Las áreas con mayor peligro se ubican en la Amazonía y el sur de Sudamérica, donde la acción del fuego transforma ecosistemas clave para la fauna y la flora.

La investigación fue realizada por Xiaoye Yang, Mark Urban, Bo Su, Ziqian Zhong, Chao Wu y Deliang Chen.

Forman parte de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, la Universidad de Connecticut, en los Estados Unidos, y la Universidad Tsinghua en Pekín, China, entre otras instituciones.

Llamas que transforman el paisaje

Las áreas más afectadas por el avance del fuego incluyen la Amazonía y el sur de Sudamérica, ecosistemas clave de fauna y flora. (Archivo Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de la frecuencia de los incendios de vegetación representa una amenaza directa para animales, plantas y hongos.

Muchas especies ya estaban catalogadas como amenazadas y ahora enfrentan un peligro aún mayor por el avance del fuego.

El problema crece porque los planes de conservación actuales no consideran cómo los incendios podrían cambiar en el futuro.

Los investigadores buscaron medir el impacto del calentamiento global en la frecuencia y la intensidad de los incendios sobre la biodiversidad.

El estudio analizó 9.592 especies amenazadas e identificó a las de hábitats pequeños como las más vulnerables a la pérdida por incendios. (Archivo Fundación Huilo Huilo)

El objetivo principal fue anticipar el riesgo de incendios en diferentes escenarios de contaminación y proyectar el efecto sobre las especies.

La investigación priorizó a aquellas con hábitats pequeños, ya que tienen menos opciones para sobrevivir cuando el fuego gana terreno.

Ciencia y predicción frente al fuego

La investigación internacional utilizó inteligencia artificial para predecir el impacto de los incendios en función del nivel de emisiones de gases de efecto invernadero./ REUTERS/Sebastian Toba/Archivo

El equipo de investigadores empleó un modelo de inteligencia artificial para prever la superficie quemada en distintos contextos.

El modelo combinó información climática, geográfica y ecológica para analizar el riesgo de incendios.

La herramienta se calibró con datos reales de incendios entre 1999 y 2014 y se validó con registros hasta 2020.

Los investigadores analizaron información sobre 9.592 especies amenazadas, que incluyen animales, plantas y hongos. Se evaluaron cuatro escenarios futuros, según el nivel de emisiones contaminantes.

Las proyecciones muestran que la temporada de incendios se extendería un 22,8% a nivel global hacia finales de siglo.

En escenarios de altas emisiones, más del 75% de las especies amenazadas de Sudamérica se enfrenta a una pérdida de hábitat por fuego./Archivo Sergio Aguirre

En Sudamérica, casi el 40% de las especies amenazadas podría enfrentar un aumento mayor al 50% de superficie quemada bajo escenarios intermedios, y más del 75% bajo emisiones altas.

Sin embargo, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero podría evitar parte del daño.

Esos gases provienen de actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y otras fuentes de contaminación.

Qué podría ocurrir en el resto del mundo

En Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía, los incendios avanzan y amenazan cada vez más especies en zonas antes poco expuestas al fuego./Archivo REUTERS/Violeta Santos Moura

En Europa y Norteamérica, el estudio muestra que muchas especies también enfrentan un aumento grande en el riesgo por incendios, sobre todo si la contaminación sigue subiendo.

En esas regiones del mundo, casi la mitad de las especies amenazadas podría ver cómo el fuego afecta más de la mitad de su hábitat bajo el peor escenario de emisiones.

En África, la situación es distinta: el informe señala que, en algunas zonas, la superficie quemada podría reducirse debido a más lluvias.

En Asia y Oceanía, la exposición al fuego aumenta para varias especies, en especial en áreas con mucha biodiversidad, pero los porcentajes no llegan a los niveles de Sudamérica.

Qué aconsejan

Tras el análisis de los resultados, los científicos recomendaron adaptar los planes de conservación a la realidad de cada región y especie.

Subrayaron la importancia de considerar los escenarios de incendios en las estrategias de protección, especialmente en zonas donde el fuego nunca fue un peligro habitual.

Señalaron igualmente que aún faltan datos sobre la capacidad de las especies para desplazarse y adaptarse a las nuevas condiciones.

No se evaluaron los posibles movimientos ante el avance del fuego, lo que puede incidir en la precisión de las proyecciones.

“El fortalecimiento de enfoques integradores será esencial para anticipar y mitigar las consecuencias sobre la biodiversidad de un mundo cada vez más propenso a los incendios”, afirmaron.

Por Valeria Román-Infobae