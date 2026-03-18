Alerta roja con el nivel de morosidad no bancario que sigue en alza

Un posteo en X señaló que la morosidad de la fintech Ualá era del 65% y encendió las dudas de todo el mercado.

El nivel de endeudamiento con bancos, billeteras virtuales, cadenas de electrodomésticos, financieras y toda clase de prestamistas sigue en aumento. No es sólo la problemática de algunos bancos, es un problema estructural de la Argentina. El nivel de mora es muy preocupante en todo el sistema financiero. La morosidad del crédito no bancario ya ronda el 25%.

Un posteo en la red social X que dio a conocer el dato de 65% de mora de los usuarios de la billetera Ualá encendió la luz roja en todo el mercado. La compañía fundada por Pierpaolo Barbieri trató de aquietar las aguas. Si bien Ualá es un banco, recién comenzó a dar créditos este año. Hasta el año pasado, los créditos los daba la fintech Ualá (que ya no opera). Al decidir dar créditos como entidad bancaria, dejaron de ofrecer créditos desde la fintech.

La cartera de morosos de Ualá era alta, una de las decisiones que tomaron fue pasar la cartera sana al banco y dejar como incobrables a los morosos de la fintech (que ya no opera y no busca cobrar esos créditos), ese es el dato del 65%.

Pues bien, la otra pregunta es cuánto es la mora de los clientes de la cartera de Ualá banco. Recordemos que es una cartera “sana” ya que a los morosos incobrables los dejaron afuera. Desde Ualá respondieron a BAE Negocios: “La morosidad de la cartera del banco Ualá en enero fue de 38% y la de febrero es del 40%“.

Cómo puede ser que sea tan alta la morosidad de una cartera “sana”, recién seleccionada. Desde Ualá dieron su explicación “no aplicamos todavía la práctica ‘write off’ que significa que luego de un determinado tiempo de incobrabilidad, eliminan de sus balances los créditos impagos. Este mecanismo recién lo utilizaremos este año. Si lo hubiésemos usado bajaría a 18%”.

En el caso del 65% de los incobrables que se endeudaron suman un total de 37.000 personas. Si bien el monto es chico, es gente que sacó un crédito a una tasa altísima.

Alerta por mora en el sistema no bancario

Distintos relevamientos privados alertan sobre un alza en la mora del segmento no bancario. La consultora 1816 estimó que la mora superó el 27% en enero; EcoGo dijo que el incumplimiento en el primer mes del año fue del 23,9%, niveles que más que duplican los registrados en la banca tradicional.

El BCRA estimó que la morosidad en préstamos a hogares se ubicó en el 10,6% en enero, con una suba importante respecto a diciembre de 2026.

El mayor nivel de mora se da en el 27% de los que pidieron hasta $300.000. El grueso de la mora, los que no pueden pagar las cuotas, más del 30% es hasta $1 millón. Son los que deben desde hace más de tres meses.

El que más necesita, el más castigado

Cuando se pide un crédito en billeteras virtuales o financieras, en base al nivel de riesgo se aplican distintas tasas de interés. Alguien de alto riesgo puede llegar una tasa de interés anual del más del 200% y en algunos casos llegan al 400%. El que menos plata tiene, más deuda tiene y más imposible se le hace cancelar.

Hace unos años, los más memoriosos recordarán que en la tanda televisiva se ofrecía el servicio de ir a amedrentar a morosos incobrables. El momento es tan difícil, que hoy casi todos en mayor o menor medida tienen algún tipo de mora.

Fuente: BAE Negocios