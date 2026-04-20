Alerta para Milei tras nueva encuesta: cómo está su nivel de imagen y qué puesto ocupa en un ranking regional

El Presidente tuvo una de las bajas de imagen más marcadas en un escenario dominado por su aliado Nayib Bukele y su antagonista Claudia Sheinbaum

La caída en la imagen del presidente Javier Milei y la aprobación del Gobierno empezó a ser registrada hace poco tiempo en las encuestas. El fenómeno se proyecta ahora en el escenario regional según reveló un sondeo reciente de la consultora CB Global Data, que lo ubica en los últimos lugares de un ranking de imagen presidencial con 18 mandatarios de América Latina.

Se trata de un trabajo que esta consultora realiza todos los meses en base a los niveles de imagen positiva y negativa que mide en los distintos países de la región sobre los presidentes. El ranking de abril lo lideran cabeza a cabeza Nayib Bukele (El Salvador) y Claudia Sheinbaum (México), mientras que Milei quedó en el puesto número 14.

El argentino se ubicó muy lejos de los primeros lugares que supo ocupar en este mismo ranking en meses anteriores y fue uno de los presidentes sudamericanos peor puntuados: le ganaron Lula Da Silva (Brasil), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay), entre otros. El motivo es que fue el segundo con la mayor caída entre marzo y abril.

Nueva encuesta y revés para Javier Milei: sus números en el ranking de presidentes de América Latina

CB Global Data midió la imagen de los 18 presidentes de América Latina entre el 13 y el 18 de abril y en el caso de Argentina, la encuesta tomó 2.567 casos, con un margen de error 1,9%. Milei cosechó una aceptación de 36,2% contra un rechazo de 59,7%.

Si bien el saldo negativo no fue una excepción en el ranking (lo presentaron todos, salvo los 6 primeros) lo que se destaca en el caso del libertario es la caída de 6,1 puntos porcentuales que tuvo su imagen respecto de marzo (cuando tuvo 42,3% de positiva).

Con esa baja, Milei tuvo la segunda variación negativa más acentuada después de la marca que registró el presidente de Perú, José María Balcázar, que cayó 7,3 puntos en el mismo período y ocupó el último puesto del ranking con una aceptación de apenas 17,9%.

Milei quedó en el bloque de “los 6 peores” del ranking, debajo del guatemalteco Bernardo Arévalo que cosechó el 37,3% de imagen positiva, y apenas por arriba del ecuatoriano Daniel Noboa (35,7%), el panameño José Raúl Mulino (34,1%), la venezolana Delcy Rodríguez (27,5%) y el peruano Balcázar.

Milei quedó más atrás que sus “vecinos”: cómo les fue a presidentes de la región

En el análisis pormenorizado, la consultora arrojó que la imagen positiva de Milei está dada por un 28% de “muy buena” y 8,2% de “buena”, mientras que la negativa se compone de 46,3% de evaluación “muy mala” y 13,4% de “mala”.

Pero el dato central es el contraste de la posición del Presidente en las ediciones anteriores del ranking con el de abril. Por caso, en febrero había ocupado el puesto número 8 con el 46,8% de aceptación y, en diciembre, en una medición que abarcó solo a los jefes de estado de América del Sur había quedado en el primer puesto.

En cambio, en abril Milei fue superado por sus pares sudamericanos Rodrigo Paz (Bolivia), que ocupó el quinto puesto y apareció entre “los 6 mejores” con 52,9%; Lula Da Silva con 48,4%; el chileno José Antonio Cast con 45,1%; el paraguayo Peña con 43,2%; el uruguayo Orsi con 41,7% y el colombiano Gustavo Petro con 38,2%, ubicados en las posiciones 7,8,9,10 y 12, respectivamente.

Al igual que en mediciones anteriores, los primeros puestos de la tabla de imagen presidencial de la región fueron para Bukele, un aliado de Milei que se destacó con 70,1% de positiva, y Sheinbaum, una antagonista del libertario que se posicionó segunda con 69,8%.

¿Qué pasa la política local?: el dato de la misma encuestadora sobre el techo electoral de Milei

Esa caída de Milei en el ranking de imagen presidencial de la región parece ir de la mano con el desgaste frente a la opinión pública que empezó a sentir el Gobierno entre la nueva tensión inflacionaria, la menor actividad económica y escándalos como el de Manuel Adorni y sus viajes. Así lo muestran todas las encuestas de nivel local, incluidas las de CB Global Data.

La consultora relevó el clima político interno a fines de marzo y arrojó que el 54,5% de los encuestados desaprueba la gestión del Gobierno y que el 43,9% la aprueba. Entre las principales preocupaciones del electorado figuran la “pérdida del poder adquisitivo y los bajos salarios (46,6% de las menciones), la falta de empleo (21%), la inseguridad (8,3%) y la corrupción (5,7%).

El sondeo mostró que hay una mayoría crítica frente al oficialismo pero también una base de apoyo sólida (25,7% “aprueba mucho”) que explica, en parte, por qué La Libertad Avanza hasta ahora no pierde potencial electoral rumbo a 2027 a pesar de los malos números sobre la gestión y el humor social.

Y es que la misma encuesta arrojó que Milei posee un techo electoral de 44,3%, entre el 26% que afirma que “seguro lo votaría” y el 18,3% que señala que “podría votarlo”, lo que lo ubicó apenas por arriba del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que alcanzó un potencial de 43,1% (23,8% de voto “seguro” y 19,3% de “posible”).

En tanto, para medir la intención de voto pura la encuesta preguntó a quién votarían “si las elecciones fueran mañana” y Milei se impuso con el 28,3%. Kicillof quedó detrás con 24,2% y tercera apareció Patricia Bullrich con un 7,8% que aporta al oficialismo.

Así, a la par del desgaste que sufre su imagen en el escenario político local Javier Milei también retrocede en el tablero de internacional donde, según esta encuesta, el libertario está actualmente entre los mandatarios peor valorados de la región, aunque nada de esto parece quitarle competitividad en la carrera por su reelección, al menos por ahora.

Por Pablo Sieira – IP