Alerta en el mercado: la financiera Balanz reportó una pérdida superior al 15% de su patrimonio

La empresa de inversión comunicó a la Bolsa de Comercio un “Hecho Relevante”. Informó que al cierre del balance del 30 de junio registró una fuerte pérdida.

La empresa financiera Balanz reportó que al cierre del balance al 30 de junio registró una pérdida superior al 15% de su patrimonio neto.

Lo hizo a través de una comunicación a la Bolsa de Comercio como “Hecho Relevante” que lleva la firma de Santiago Giambruni Bouche, Responsable de Relación con el Mercado.

Balanz es una empresa financiera que ofrece servicios de inversión, asesoramiento financiero y gestión de patrimonios.

Está registrada como Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral (ALyC-ANI) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina.

De esta forma opera legalmente en los mercados de capitales locales, actuando como intermediario entre inversores y los mercados bursátiles.

Fuente: Noticias Argentinas