Alemania anunció que no habrá bilateral entre Milei y Scholz

“Sólo una corta visita de trabajo”

El repentino cambio de agenda se da luego de que el portavoz principal del Gobierno alemán criticara los comentarios de Milei sobre Pedro Sánchez. Inicialmente estaba programado un recibimiento con honores militares, una reunión cara a cara y una posterior rueda de prensa conjunta.

El gobierno alemán le asestó un duro desaire a Javier Milei al anunciar que se suspendió la reunión bilateral que tenía prevista el canciller Olaf Scholz con el presidente argentino el próximo fin de semana en Berlín. Le canceló el recibimiento con honores militares que se le dedica a todo mandatario que llega a suelo germano.

La noticia se dio a conocer esta mañana, a horas de que el jefe de Estado argentino emprenda su nuevo viaje a Europa para reunirse con exponentes de la ultraderecha internacional y recibir reconocimientos de organizaciones que defienden el modelo económico del cual él es referente.

La actividad con los representantes del gobierno alemán era la única actividad oficial que el mandatario tenía prevista para ese periplo, que incluye a España y República Checa.

La portavoz del Ejecutivo alemán, Christiane Hoffmann, confirmó que “se han dado cambios a corto plazo” y que la llegada de Milei con su delegación “se tratará sólo de una corta visita de trabajo”. Es decir, “una reunión con las delegaciones” de ambos países, no entre mandatarios.



Lo que inicialmente estaba programado era un recibimiento con honores militares por Scholz en la sede del jefe del Gobierno alemán, una reunión bilateral y una posterior rueda de prensa. Pero ahora quedaron cancelados el cara a cara y los honores, ratificó.



Hoffmann no dio explicaciones sobre el motivo de los cambios en la agenda pero recalcó que “hay buenos motivos por los que no podemos hacer público cada detalle de la planificación y de las conversaciones” de antemano.

Sin embargo, una de las razones estaría en sintonía con la defensa cerrada que el gobierno alemán expresó en las últimas horas sobre el presidente español, Pedro Sánchez, insultado por Milei durante su última estadía en ese país.

Alemania criticó a Milei por sus ataques a Pedro Sánchez

Ayer, Steffen Hebestreit, vocero del canciller Scholz, dio un adelanto de ese malestar. Cuestionó los modales de Milei calificando de “falta de gusto” su andanada de insultos contra Sánchez.

Sánchez “encontró las palabras correctas y creo que las palabras del presidente argentino se valoran por sí mismas”, afirmó Hebestreit y explicó que el gobierno federal alemán no se pronunció en su momento por normas éticas que rigen su política.

Consultado esta mañana sobre la decisión de la Cancillería alemana, el vocero Manuel Adorni tiró la pelota afuera. Dijo que “las agendas se van armando y van teniendo modificaciones a último momento” y que él no recordaba “ninguna modificación ni ninguna cancelación”.

“Entiendo que desde un origen era una reunión que no iba a tener el carácter de bilateral. Creo que no hubo ningún cambio”, disimuló.

Más allá de lo que diga Adorni, la reunión bilateral estaba prevista como parte del arribo que Milei hará este sábado a Alemania, donde se le entregará en Hamburgo la medalla Hayek que la sociedad homónima que lleva el nombre del premio Nobel de Economía le concedió debido a sus supuestos logros como “reformador”.