Alejandro Fantino habló sobre su salida de ESPN y desafió a Mariano Closs y al Pollo Vignolo

El conductor reveló detalles de su salida de la señal deportiva y desafíó a los dos periodistas de la señal.

Alejandro Fantino tuvo una semana agitada tras su estreno en la multiplataforma Neura, donde lanzó dardos contra Mariano Closs y Sebastián Vignolo, por lo que la empresa ESPN decidió prescindir de sus servicios.

Alejandro Fantino tuvo una semana agitada tras su estreno en la multiplataforma Neura, donde lanzó dardos contra Mariano Closs y Sebastián Vignolo, por lo que la empresa ESPN decidió prescindir de sus servicios.

En medio de un ajetreado jueves, el conductor brindó detalles sobre la charla que derivó en su salida de la cadena internacional y desafió a las dos estrellas de la señal deportiva.Play Video

Alejandro Fantino expresó los motivos de su salida de ESPN

“ESPN generó una reunión con nosotros y amablemente me preguntaron sobre mi comodidad. Y fueron dos horas donde conversamos, les dije que no me siento cómodo y me dieron que ellos tampoco me notaban cómodo”, expresó Alejandro, quien aseguró que las autoridades se manejaron con total amabilidad y respeto.

“No me parece justo para ellos que esté en un lugar donde no me siento cómodo. No voy a seguir en ESPN. Cerrada esa etapa con mucha amabilidad de su parte y de mi equipo”, y luego se centró en desafiar a los relatores deportivos: “Desde ahora me voy a dedicar a Closs y Vignolo, día a día. Son lo que era Julio Grondona”, resaltó.

LOS DICHOS DE FANTINO QUE DERIVARON EN SU DESPIDO

En el 2020 Alejandro Fantinoestuvo conduciendo el programa ESPN FC, en donde compartió el ciclo con Diego Latorre, Óscar Ruggeri, Luciana Rubinska, Miguel Simón y Mariano Closs.

La relación entre ellos dos aparentemente no terminó muy bien y Fantino, al ser consultado sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Closs y Vignolo respondió: “Lo escupo en la cara”.

“Lo escupo en la cara al que me lo produce y al que me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas”, deslizó Fantino. “¿Sabés por qué le escupo la cara? Por el odio que me provocaría. Le escupo a la cara lo que siento. ¿Vos no me conocés? Sos un irrespetuoso. Me querés hacer ir con Azulala Vignolo y con ‘esto es fulbo’ Closs al Mundial. No papá, estás equivocado. Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo ‘siempre de pie, nunca de rodillas”, continuó el periodista.

“Que nunca más nadie en el periodismo clásico como Mariano Closs me diga ‘esto es fútbol’. Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al persa ‘esto es Esparta’, le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe. A mí no me patea el pecho nadie”, afirmó. “¿Esto es fútbol? Esto también es fútbol. Yo no soy un mercenario, tengo los huevos grandes como un Fiat 600 y tengo 432 espadas en la espalda”, aseguró.