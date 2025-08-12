Alejandra Maglietti dio a luz a Manuel, su primer hijo: La foto del bebé

La feliz noticia fue confirmada por Beto Casella en Bendita TV.

Alejandra Maglietti se convirtió en mamá por primera vez a los 39 años al dar a luz, por cesárea, a Manuel. El bebé pesó cuatro kilos, doscientos gramos.

¿Qué dijo Beto Casella sobre el nacimiento del hijo de Alejandra Maglietti?

Sin duda, la panelista de Bendita TV (El Nueve) disfruta por estas horas uno de los momentos más felices de su vida.

Alejandra fue mamá de Manuel, su primer hijo y en el programa de Beto Casella se dieron algunos detalles del parto y de cómo se encuentran tanto ella, como el bebé recién nacido.

“Un anuncio que nos encanta, la noticia del año para nosotros: ha nacido Manuel. El hijo de Maglietti y su pareja“, comenzó contando el conductor, mientras se corría del centro de la pantalla para dejar ver a los televidentes la primera foto pública del recién nacido.

Y agregó: “Pesó cuatro kilos doscientos gramos. Ahora entendemos la panzota de ella. Salió todo bien, fue una cesárea programada, se hizo esperar“.

La primera imagen pública del bebé de Alejandra. (Foto: Captura TV | El Nueve)

Vale recordar que, en varias oportunidades y debido a su enorme panza, Alejandra tuvo que aclarar que no estaba esperando mellizos.

“Bienvenido al mundo. Llegó sanito, con la mamá bien de salud y de ánimo“, agregó Casella acompañado del resto de los integrantes del programa quienes expresaron su enorme alegría por la noticia.

También aclaró: “Estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde, haciéndole saber que lo que hiciera falta estamos pendiente. La iremos a ver cuando ella esté tranquila, sin invadirla“.

El posteo de Alejandra horas antes de dar a luz. (Foto: Instagram @alemaglietti)

Llamó mucho la atención entre sus seguidores que, a horas del parto, la modelo subió a su cuenta de Instagram una última imagen de ella embarazada refiriéndose a su panza con la frase: “Creció un poco“.

¿Cómo fue el anuncio de Alejandra Maglietti de que estaba embarazada?

Alejandra Maglietti anunció en febrero de este año en pleno vivo de Bendita (El Nueve) que está embarazada y expresó su emoción.

La abogada sorprendió al aire al contar que está en la dulce espera de su primer hijo, y reveló que se dio de manera natural e inesperada, pese a que ella congeló óvulos años atrás.

“Yo congelé óvulos hace unos cuantos años, pero se dio de manera natural y me tomó de sorpresa. Fue todo muy de golpe, muy rápido“, relató entre lágrimas.

Respecto a cómo se enteró que estaba embarazada, recordó: “Fue muy rara la manera. Compré un test como muy sofisticado y pensé que era negativo el resultado. Fui a la médica y me mandó a hacerme un estudio de sangre. Me lo hice y me olvidé. Y cuando estaba acá en el último programa antes de fin de año, me cae el mail con el resultado, y la médica me dice ‘estás embarazada’“.

“Fue todo natural y sorpresivo. Le mando un beso a Juanma, mi pareja, que estamos hace dos años juntos. Estoy en la semana 13 de gestación y es un varón. Mi sueño siempre fue formar una familia“, agregó emocionada.

Tras dar la feliz noticia al aire del programa, la panelista compartió un sentido posteo en su cuenta de Instagram y expresó: “Una nueva etapa comienza y quería compartirla con ustedes. Pero esta bendición no viene sola, porque en estos días también recibí algo que me llena el alma: el cariño de tanta gente hermosa que me acompaña y me desea lo mejor”.

“Sus mensajes, su amor y sus palabras tan lindas me hicieron sentir más querida que nunca. Gracias, de corazón, por estar, por compartir esta felicidad conmigo y por hacerme sentir que esta familia es mucho más grande de lo que imaginaba. Se viene un camino nuevo y quiero que sean parte de cada paso. ¡Los quiero muchísimo!”, concluyó.