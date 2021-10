Alec Baldwin rompió el silencio tras la tragedia: “Mi corazón está roto”

El actor habló en Twitter tras disparar y matar por accidente a la directora de fotografía de la película “Rust”.

Luego de la tragedia que ocurrió en el set de la película Rust, en el que murió la directora de fotografía Halyna Hutchins por un disparo accidental, el actor Alec Baldwin habló en Twitter. “No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza”, escribió.

El protagonista, además, agregó: “Halyna Hutchins era esposa, madre y nuestra colega profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia”.

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna.

