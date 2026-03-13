Aldea Epulef celebra este fin de semana la Fiesta Provincial de la Marcación

La comuna llevará adelante una nueva edición de esta celebración tradicional que pone en valor la cultura gaucha, el trabajo rural y la identidad del interior chubutense.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a participar este fin de semana de la Fiesta de la Marcación en Aldea Epulef, una celebración que forma parte del calendario de fiestas populares chubutenses y que se desarrollará este sábado 14 y domingo 15 de marzo con actividades culturales, jineteadas, música en vivo y encuentros comunitarios que reflejan la identidad y las costumbres de los pueblos del interior.

En Aldea Epulef, localidad ubicada a unos 70 kilómetros de la ciudad de El Maitén, se llevará adelante una nueva edición de esta fiesta que rescata una de las prácticas más tradicionales del trabajo rural patagónico: la marcación del ganado.

Esta actividad, profundamente ligada a la vida de los productores y pobladores rurales, simboliza el esfuerzo del campo y se convirtió con el paso de los años en un motivo de encuentro comunitario que convoca a vecinos y visitantes. La pequeña localidad, fundada a partir del asentamiento de familias rurales dedicadas a la ganadería, mantiene vivas las costumbres gauchas y el espíritu solidario de las comunidades cordilleranas.

Variada actividad

Las actividades comenzarán este sábado 14 desde las 10:30 con el desfile gaucho. A las 11 horas será el acto inaugural, seguido por una demostración de marcación a las 11:30.

En tanto, a las 13 se realizará el almuerzo popular y por la tarde habrá pialada puerta afuera a las 14, rueda en categoría gurupa a las 16, desfile de candidatas a reina con pilchas gauchas a las 18, gran bingo a las 18:30 y, desde las 22 horas, desfile de mini gauchita, mini gauchito y reinas con pasada de gala.

La jornada continuará con la presentación de músicos locales y culminará a la medianoche con un gran baile popular a cargo de Amistad Campera y Grupo Ilusión.

El domingo 15 las actividades continuarán desde las 11 con rueda de petizos, mientras que a las 14 se realizará el gran broche de oro con recado y a las 15 el desafío en categoría bastos. A las 18 se llevará adelante la premiación, con importantes premios en efectivo para los participantes. El valor de la entrada será de 10 mil pesos por día.

El Gobierno del Chubut continúa acompañando y promoviendo las fiestas populares que forman parte de la identidad cultural de la provincia, fortaleciendo el turismo regional y poniendo en valor las tradiciones que caracterizan a las comunidades del interior.