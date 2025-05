Alconada Mon: “Hay un plan muy bien armado para tratar de avanzar sobre la opinión pública”

En 540°, el periodista amplió su investigación sobre la SIDE y su plan de espionaje a periodistas, opositores y movimientos sociales, en conversación con María O’Donnell y Ernesto Tenembaum.

El periodista de investigación de La Nación, Hugo Alconada Mon reveló en dos artículos –uno publicado el domingo y el otro el martes– un documento secreto de la SIDE con el Plan de Inteligencia Nacional. Un documento secreto de 170 páginas en la cual, según reveló, se determinan los intereses estratégicos de la Nación. El martes, en 540°, el programa de C+ que conducen María O’Donnell y Ernesto Tenembaum, contó que “está escrito de modo tan ambiguo” que puede considerarse sujetos a ser vigilados los periodistas que cuestionen al Gobierno, economistas, opositores y movimientos sociales.

“El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) es como si fuera una suerte de documento marco de lo que desarrollará la Secretaría de Inteligencia durante los próximos años”, dice Alconada Mon. Es un documento reservado, secreto. Y que, “es tan ambiguo en sus objetivos generales que puede poner bajo tareas de inteligencia, vigilancia, a aquellos actores que puedan afectar el desarrollo económico de la Argentina”.

Esto, para él, puede traducirse en vigilar a actores externos tipo “holdouts que estaban coordinados para tratar de evitar el nuevo posicionamiento o podemos decir que incluye a todos aquellos economistas que puedan cuestionar las políticas económicas del gobierno, o todos aquellos que el presidente Javier Milei ha definido como ‘econochantas’”.

En el debate dentro del estudio de Cenital, Maria O’ Donnell recordó que, después de la última dictadura militar, las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, no pueden hacer espionaje interno. “La SIDE funciona, a diferencia de cualquier otra dependencia del Estado, con fondos reservados”. Y que ningún organismo controla lo que hace, salvo la Comisión Bicameral de Inteligencia, y es ante ella que la SIDE presentó este documento donde dice cuáles son sus objetivos y a qué se va a dedicar. “Y es de una amplitud tal que dice que los sujetos a vigilar podrían ser periodistas, opositores, economistas”.

Alconada Mon, además, reveló que una de las directivas del PIN apunta a que “también serán sujetos de tareas de inteligencia aquellos movimientos sociales vulnerables”.

–Uno podría pensar los que ellos dicen que van a pudrir las marchas de jubilados los miércoles – pregunta O’Donnell.

–O están hablando de comedores populares Por ejemplo es tan ambigua la formulación, la forma en que está redactado, que le da un paraguas que aún cuando, como vos bien remarcaste, la ley de inteligencia nacional prohíbe de manera taxativa la inteligencia interna, está aquí todo redactado un modo que te da un paraguas –señala Alconada Mon.

Pero, ¿por qué?

“Mi impresión es que acá hay un énfasis por el control del relato”, dice Alconada Mon casi al final de la entrevista. “¿Por qué la Casa Rosada se concentra en el caso del diario La Nación? Sé específicamente que han planteado objeciones sobre Jorge Fernández Díaz, Carlos Pagni, Joaquín Morales y yo. Es porque ellos llegan a la conclusión que en ese relato oficial nosotros somos los que ponemos una cuota de duda, un resquicio, un paréntesis y eso es lo que les inquieta, lo que les molesta. Y lo mismo pasa con ustedes dos –en referencia a O’Donnell y Tenembaum–, porque ustedes dos llegan a un electorado que ellos tienen la esperanza que aun cuando puedan ser de centro izquierda ellos puedan entrarle”.

Alconada Mon sostiene que el Gobierno necesita demoler la credibilidad de quienes plantean dudas ante la sociedad. “Entonces, a mí la sensación que me da es que hay un plan muy bien armado para tratar de avanzar sobre la opinión pública y en el Plan de Inteligencia Nacional, uno de los ejes, uno de los actores a estar bajo el foco de interés de la Secretaría de Inteligencia, son aquellos actores, eventualmente que siembran dudas”.

Un ataque coordinado

Sin embargo, los tres periodistas señalaron que la vigilancia a periodistas no es tan excepcional. Alconada Mon dijo que fue vigilado bajo la presidencia de Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner, pero que desde el domingo recibió un ataque organizado de otro calibre.

“Yo publico esto el domingo, ese mismo día por la tarde la Presidencia de la Nación emite un comunicado en el cual admite la existencia de documento secreto, pero niega lo que yo digo que dice. Y yo, a su vez, inmediatamente, mando un posteo a mis redes sociales diciendo ‘ratifico y reafirmo lo publicado’, y es más, digo: ‘Si no es así, publíquenlo. Publiquen ese documento’”, dijo Alconada Mon en #540°. Según su relato, de inmediato a postear eso empezó una ofensiva de ataques virtuales que en 6 minutos intentaron hackear su celular diez veces. “No les funcionó, de ahí pasaron a mi correo electrónico, no pudieron, e intentaron dos veces entrar en mi red social X. Tampoco pudieron. Todo porque tengo un sistema de verificación que cada un minuto cambia la contraseña con códigos de 6 cifras”.

“Después de esos intentos fallidos, pasaron a la siguiente fase, que es, te empiezan a inscribir, a registrar en distintas páginas web. Entre otras, de porno. Y parece un chiste, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no puedo descartar que mañana suban, por ejemplo, un video de un pedófilo y yo tenga que dar explicaciones sobre algo que no tengo nada que ver, pero como está mi nombre de esa supuesta cuenta, como que yo estoy difundiendo videos pornográficos. Y te van sumando también por una página de traders financieros. Ahora aparezco con una cuenta registrada en una cuenta de trading que yo no tengo nada que ver. Lo mismo con otra que te hace operaciones comerciales. Parecen nimiedades, pero que te van acumulando eventualmente riesgo financiero, quién me dice que yo en algún momento no termine en el Veraz por algo que no hice. O con una denuncia por difusión de pederastia que tampoco tengo nada que ver”.

Escenas confusas

Tenembaum recordó una entrevista al diputado Emilio Monzó por Luis Novaresio donde cuenta que hace poco entraron a los despachos de Encuentro Federal, de su bloque, y revolvieron todo, se llevaron papeles, y que a los pocos días el encargado de su edificio descubrió a unas personas intentando ingresar a su casa. También sumó el episodio en que ingresaron al Comité Nacional del Radicalismo que denunció Martín Lousteau, sumado a los intentos de hackeos. “No se están victimizando”, dijo. María O’Donnell pregunta: “¿No debiera preocuparle a la Ministra de Seguridad que es el que entren a las oficinas de dirigentes opositores a revolver cajones a llevarse papeles?”

“Estoy en una posición en la cual veo un proceso inquietante”, dice Alconada Mon. Más allá de su situación personal, que tiene el respaldo de un diario centenario y de colegas e instituciones del periodismo. “El problema no soy yo, es a su vez el efecto aleccionador sobre terceros. Yo tengo el cuero grueso, tengo escudos protectores, redes que me cuidan (…) Ahora, no todos los periodistas tienen eso. (…) Entonces, lo que buscan algunos de estos hackers y algunas de estas reacciones del Gobierno es el amedrentamiento. Buscan el silencio de aquellos que están más solos que nosotros”. ¿Yo por qué lo veo con inquietud? Porque si en teoría a Javier Mieli le está sonriendo el destino porque baja la inflación, porque tiene el control de las calles, porque está ganando las elecciones y reacciona como reacciona, es decir, en las que para él son las buenas, ¿qué va a pasar cuando el destino eventualmente no le sonría tanto?

O’Donnell suma: “Además acá entra en contradicción con el discurso público del Gobierno de que el Estado hay que terminarlo. Y en la práctica la SIDE es un organismo cuyo presupuesto aumentó, aumentaron la asignación de fondos reservados, y es un organismo que dentro de la estructura del poder actual depende directamente de Santiago Caputo”.

Hugo Alconada Mon–Santiago Caputo se ha reservado para sí, entre otras áreas del Estado, la ex AFIP, actual ARCA, la Unidad de Antilavado y la Secretaría de Inteligencia del Estado. Es decir, los tres organismos del Estado que más información sobre los ciudadanos aglomeran. Ese cúmulo de información es muy pesado. Y a su vez eso con un contexto general que es, recordemos que por un decreto de necesidad y urgencia le iban a transferirse a mil millones de pesos a la SIDE, ese decreto fue rechazado, y lo que han decidido es ir enviando por reasignación presupuestaria partidas a la SIDE que, hasta donde yo llego con el registro, da cerca de 85 mil millones de pesos en los últimos meses, de los cuales al menos 13 mil millones y medio son en gastos reservados.

Fuente: Cenital