Alberto Fernández recibió al trapero L-Gante en la Quinta de Olivos

El mandatario y el trapero mantuvieron una charla en la residencia oficial que fue difundida por las redes presidenciales.

Una “charla distentida”. Así describen desde Presidencia la cita que mantuvieron en la Quinta de Olivos Alberto Fernández con el trapero L-Gante, que será difundida por las redes del mandatario a partir de las 20.

El Jefe de Estado recibió al músico, su pareja Tamara Báez y su hija recién nacida Jamaica; junto a la primera dama Fabiola Yáñez.

Hace poco, el músico había confiado sus deseos de reunirse con Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner. “Me gustaría juntarme con Alberto y con Cristina. Seguro que ahora nos vemos, no no juntamos antes porque la gente iba a pensar que era para sumar votos pero nos vamos a ver“.

El nombre de L-Gante se impuso en la política argentina en julio, luego de que Cristina Kirchner lo citara como ejemplo del programa Conectar Igualdad. “Les recomiendo que lo escuchen, con esa (computadora) que recibió en 2014 hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en Youtube”, relató. Sin embargo, por esos días, el trapero corrigió la historia de la Vicepresidenta.