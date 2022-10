Alberto Fernández manda a los movimientos sociales a defender las PASO

Desde Barrios de Pie salieron a rechazar la eliminación y se espera que se sume el Movimiento Evita.

Alberto Fernández sumó el apoyo de los movimientos sociales en su cruzada contra la eliminación de las primarias que empujan varios sectores del propio Frente de Todos.

El presidente tensiona con el peronismo para mostrar poder de daño y negociar las listas de las próximas elecciones. En primer lugar, Leandro Santoro a rechazar la idea de suspender las PASO, como un misil de la Rosada a la estrategia electoral de vastos sectores del peronismo que podrían darle chances de retener el poder el año que viene.

Pero el peronismo siguió avanzando con la idea y el diputado aliado de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giácomo delineó un proyecto para eliminar las primarias, con la firma de colegas de otras bancadas.

Alberto volvió a la carga con los movimientos sociales que le siguen respondiendo y que son su principal contrapeso contra el kirchnerismo.

La diputada Natalia Souto, que pertenece a Barrios de Pie, publicó un comunicado en el que rechazó la eliminación de las primarias. “No vamos a votar la derogación de las PASO. Creemos que para fortalecer el frente del que formamos parte, hay que ampliar el debate interno, construir una pluralidad y una renovación de las opciones políticas. Y, además, creemos que para mejorar la performance electoral hay que resolver los problemas de la gente, que la inflación no siga licuando los ingresos de nuestra gente y no desviarnos en una ingeniería electoral. Nuestra agenda tiene que ser resolver los problemas de la gente, no las PASO”, publicó Souto.

En tanto que se espera que el Movimiento Evita, el más cercano al presidente, salga a marcar la misma postura que la organización del diputado Daniel Menéndez. El Evita tiene otros dos diputados que podrían complicar la eliminación de las PASO.

Alberto quiere las primarias para poder colar candidatos en la boleta del FDT e incluso soñar con la reelección que sus socios del Frente de Todos dan por muerta. El Evita y los otros movimientos, en tanto, necesitan la herramienta para meter concejales en los municipios y legisladores nacionales que no podrían obtener si el armado de las nóminas recae en el kirchnerismo y el massismo. El propio Emilio Pérsico, líder del Evita, necesita de las PASO para impulsar a su mujer, Patricia Cubría, contra Fernando Espinoza en La Matanza.

Fuente: LPO