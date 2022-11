Alberto Fernández: “La política no tiene sentido si no es para mejorar la vida del pueblo”

“Tengo la tranquilidad de la tarea cumplida”, señaló el Presidente durante una acto de entrega de viviendas a familias que habían perdido sus casas en un terremoto en 2021. Es “un momento gratificante” y que hace “despejar dudas a las familias”, señaló.

El presidente Alberto Fernández entregó este mediodía en San Juan, junto al gobernador Sergio Uñac y al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Santiago Maggiotti, 837 viviendas del Programa Casa Propia en La Bebida, partido de Rivadavia, a las familias que en enero de 2021 perdieron sus casas como consecuencia de un sismo.

“Todo esto que hizo el Gobierno Nacional no lo podríamos haber hecho si San Juan no tuviera un gobernador como Sergio Uñac, con quien hablamos un mismo idioma y tenemos las mismas preocupaciones. Para nosotros la prioridad es mejorar la vida de la gente porque la política no tiene sentido si no la hacemos para mejorar la vida de nuestros pueblos”, expresó el mandatario luego de recorrer las soluciones habitacionales que demandaron una inversión de más de 6.155 millones de pesos.

El lunes 18 de enero de 2021, San Juan sufrió un terremoto de una magnitud de 6.4 en la escala de Richter, con epicentro a 42 km al suroeste de la ciudad Capital. En aquella oportunidad Alberto Fernández arribó a la provincia para visitar las zonas afectadas y junto al Gobernador firmaron un convenio para la construcción de 1800 viviendas en el marco del plan “Casa Propia – Construir Futuro”.

“Estas son 837 casas singulares, las llevaré grabadas como algo especial”, dijo el mandatario y agregó: “Tengo la tranquilidad de la tarea y la promesa empeñada cumplida. Tengo la tranquilidad de que esto no solo ocurre en San Juan. Con estas viviendas llevamos entregadas 63.000 unidades a lo largo y a lo ancho de todo el país”.

En tanto, Uñac recordó que cuando “tuvimos uno de los terremotos más grandes en intensidad, en menos de 12 horas de ocurrido, el Presidente se hizo presente no solo en la Casa de Gobierno provincial sino en el barrio. Los sanjuaninos valoramos mucho esta asistencia porque desde la primera hasta la última vivienda ha sido financiada. El compromiso asumido ha sido compromiso cumplido”.

“Es más fácil construir un país federal que un país unitario. Vos lo has puesto en práctica minuto a minuto porque así lo creés, Alberto, y lo hemos vivido con obras públicas que cambian la vida de muchos sanjuaninos y sanjuaninas”, reflexionó el mandatario provincial.

A su turno, Maggiotti dijo: “Hoy estamos en San Juan haciendo el acto de entrega de viviendas más grande de la gestión de gobierno, entendiendo que el mejor contrato que podemos tener con la sociedad es cumplir con el valor de la palabra”. Y concluyó: “Hay momentos en la Argentina en los que se construyen viviendas y hay momentos en los que no se construyen, y eso tiene que ver con la decisión de cada Presidente de apuntalar la obra pública para poder igualar”.

Participaron también el ministro de Cultura, Tristán Bauer; el vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni; el titular de la cartera de Obras y Servicios Públicos provincial, Julio Ortiz Andino; el secretario de Vivienda y Hábitat sanjuanino, Robert Garcés; el director del Instituto Provincial de la Vivienda, Marcelo Yornet, y la subdirectora de ese organismo, Daniela Cangialosi.

Además, durante el acto, el ministro Maggiotti y el gobernador de San Juan firmaron los convenios para la construcción de 663 viviendas del programa Casa Propia en los departamentos de Albardón, Rawson, Chimbas y Sarmiento, que demandarán una inversión de 5.408 millones de pesos.

En total, entre viviendas entregadas y en ejecución, el Gobierno nacional se encuentra desarrollando, en la actualidad, 10.146 soluciones habitacionales (4.269 ya otorgadas, 837 que se entregaron hoy y 5.040 en ejecución) en la provincia de San Juan, por un monto total de $ 76.694.851.252

De las 837 viviendas entregadas hoy, 725 se encuentran en el barrio Sierras de Marquesado y 112 en Ingeniero Céspedes. Las casas, de más de 61 metros cuadrados, cuentan con dos dormitorios, baño, estar, comedor y cocina, y están provistas con instalaciones eléctricas, de gas natural, agua y desagües cloacales. Además, el Instituto Provincial de la Vivienda sanjuanino colocó termotanques solares que suponen un ahorro en el consumo de energía del 26% aproximadamente.

Junto con cada casa se incluye una propuesta literaria para que quienes reciben la adjudicación también cuenten con una biblioteca. Libros y Casas es un programa del Ministerio de Cultura de referencia a nivel regional, tomado como modelo y replicado en Cuba, Chile y México.