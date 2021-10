Alberto Fernández busca una mujer para la Corte Suprema de Justicia

El Presidente evalúa las posibles candidatas para suceder a la jueza, que lo llamó esta mañana antes de renunciar. Los plazos y los números cortos del Senado.

El presidente Alberto Fernández ya evalúa los posibles nombres para proponer como reemplazante de Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia, con la certeza de que la candidata a ocupar el lugar que quedará vacante a partir del 1 de noviembre será una mujer, según confirmaron a Letra P altísimas fuentes del Gobierno.

Fernández se enteró de la renuncia de Highton esta mañana a través de la propia jueza, que lo llamó por teléfono antes de hacer pública su salida de la Corte, que se hará efectiva a partir del 1 de noviembre. De inmediato, el Presidente empezó a considerar candidatas para su reemplazo. Aunque prefirió no poner nombres en danza, dejó en claro que el lugar será ocupado por una mujer. “Debemos respetar el género”, dijo a sus colaboradores.

El primer mandatario no definió, todavía, cuándo elevará la propuesta de reemplazo, pero el trámite está regulado por el decreto 222/03 –firmado por Néstor Kirchner, cuando Fernández era jefe de Gabinete– que establece que, producida una vacante en la Corte, “en un plazo máximo 30 días”, se publicará “el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia. Luego se abre el plazo para presentar oposiciones y, finalmente, se eleva la propuesta al Senado para su tratamiento.

Los números en la Cámara alta están complicados. El nombramiento de un juez o jueza de la Corte requiere del voto de los dos tercios de los presentes, por lo que el oficialismo necesitará llegar a un acuerdo amplio con la oposición. El Frente de Todos tiene hoy 41 senadores propios y puede llegar a 43, con aliados.

El escenario es difícil. En diciembre de 2019, Fernández propuso el nombramiento de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación, pero el trámite no avanzó. Por internas propias y rechazo de la oposición, la Casa Rosada no pudo asegurarse los dos tercios que se necesitan para la votación y el pliego del juez no llegó al recinto. A ese trámite, congelado, se sumará ahora el nombramiento de una nueva jueza en la Corte Suprema. Los números se complicarán aún más para el oficialismo después del recambio de diciembre, si las elecciones del 14 de noviembre repiten el resultado de las primarias.

Por Gabriela Pepe – Letra P