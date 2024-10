Al narcotráfico se lo constata desde arriba

“Que bajen la edad para meter presos a los pibes tranquilos, nosotros ya sabemos que también la vamos a bajar si es necesario”.

Una medida necesaria pero poco efectiva sino se inserta dentro de un programa integral.

El Narcotráfico aún las prefiere teóricas

Los narcos no duermen. Siguen el paso a paso de la movida nacional en materia de lucha contra el narcotráfico. Una lucha que en la práctica no existe.

Ellos se saben administrados y no combatidos. Tanto en Argentina como en el mundo en una tendencia en baja de la sobredimensión de la DEA. Por eso tienen capacidad de mutación, pero también de mantención de métodos detectados.

Nuestros narcos y los que arribaron para la fusión, crecieron ante los ojos de todos los gobiernos nacionales que nunca los trataron conforme a su complejidad y al estadio de formación en el que se encontraban.

Las medidas no las viven como una afrenta. Son tomadas como mensajes tribuneros para el aplauso de una sociedad que cree que existe un combate al narcotráfico.

“Yo sé que todo es joda. Nada es en serio. Por algún lugar que revientan venden 10”.

Gatopardismo en seguridad. Narcotráfico a la carta. Esa es la apuesta Bullrich- Monteoliva. La nueva secretaria de seguridad de la nación. Una mujer intelectualmente formada y con cantidad de diplomas.

Fue ministro de seguridad de José Manuel de la Sota en Córdoba y tanto le bajó el precio al escándalo de Drogas Peligrosas que casi pasó inadvertida la disolución de esta al momento de designarla en reemplazo de Ventura Barreiro. El corrido por Bullrich no por temas morales sino como un tiro por elevación a Cristian Ritondo. De quien se sirvió en la administración Macri para abultar los números nacionales. Es decir, sumar operativos de la provincia amiga a la estadística nacional.

Droga enfriada para todas, todos y todes

En la voracidad por demostrar que existe un programa de lucha contra el narcotráfico, la apuesta trillada se mantiene en la droga enfriada. Un verso institucionalizado desde hace más de una década que no sólo constata al delito complejo, también lo potencia y deja, para los investigadores, la existencia de acuerdos tácitos.

La obviedad es de antología.

Una seguidilla de hallazgos sin detenidos ni tiros. Y la incorporación de encontrar, a cómo de lugar, una célula terrorista para avalar la construcción local de la variable compuesta narcoterrorismo.

Una construcción que no tiene sustento en la investigación criminal y tampoco en la inteligencia criminal. Una necesidad que lleva, al menos, dos papelones.

Una necesidad compulsiva de secuestrar droga como si el narcotráfico estuviese compuesto solo de sustancias. Una necesidad patológica de mostrar rigurosidad, aunque en esa muestra se incurra en errores primarios.

Lo que hay son redes operativas de una misma organización que lo que dejan por un lado lo ingresan por el otro. Y eso que se deja, no es pérdida. Es ganancia.

No hay seriedad alguna ni rigurosidad en la investigación. El ecosistema narcocriminal funciona cómodamente en un país que quiere importar el modelo de El Salvador sin haberse construido nuestra criminalidad de la misma forma que en dicho país.

La mirada puesta en la escenografía es la mirada que el narcotráfico necesita para su funcionamiento, aunque lo quieran vender en la distorsión, como un narcotráfico desorganizado. Desordenado. Pasivo. Desprolijo.

Sin embargo, en Argentina no hay desprolijidades en materia de crimen organizado. La desprolijidad viene de arriba, al igual que la comicidad y los discursos acomodaticios de las autoridades pujantes de una inmensa nube de humo.

Discursos que habilitan operaciones de velo y engaño.

Discursos que propician a la hidrovía para proceder, con calma, a acelerar los ensayos de tráfico y circulación narcocriminal.

La distorsión acomodaticia internacional

Del comunismo nefasto a socio estratégico sensible de no ser molestado. Eso es China hoy para la administración Milei. Administración que parece desconocer que entre el gigante asiático y México existe una línea de unidad narcocriminal vinculada al fentanilo. Y en Argentina, no solo tenemos antecedentes de fentanilo, también de carfentanilo -aunque el intendente Valenzuela de 3 de Febrero omita el tema- y de intereses de líneas chinas en la hidrovía.

“Si está en México, está en Argentina”, sostienen fuentes de la investigación.

Por otra parte, las alianzas con Estados Unidos son la prueba más fehaciente del desconocimiento que hay en materia de narcotráfico. Tomar a Estados Unidos como referente es tomar a la demanda de estupefacientes como modelo. Porque los muertos que USA no produce por disputa territorial, los produce por consumo de drogas. Razón por la cual, no es modelo para seguir, y las alianzas no son una jactancia para divulgar.

ANEXO DATOS NACIONALES

Nuestros mercados de consumo:

MARIHUANA. CONSUMO NATURALIZADO DEBIDO A LA BAJA PERCEPCIÓN DE RIESGO.

COCAÍNA.

SINTÉTICO. CRECIÓ UN 300% EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. Se proyectó, a marzo del 2024, un incremento del 50%. La proyección del 50% estimada entre los meses de octubre y noviembre del año 2023 tuvo una aceleración e incremento al 100% producto del ingreso al país del fentanilo y la consolidación del tussi. A la fecha, julio del 2024, podemos afirmar que el mercado sintético ya le compite al mercado de la cocaína por todas las facilidades de producción, camuflaje y transporte.

En Argentina la producción de estupefacientes existe. Del total de la droga que circula, dependiendo de las regiones y el tipo de droga, entre el 5 y el 10% es de producción local. (La producción sintética es sencilla y menos costosa)

Abundan las cocinas de estiramiento. Y crecieron de forma sostenida en los últimos 6 años los laboratorios sintéticos. Un mercado, el de síntesis, que hace más de 10 años trabaja para ganarle espacio al mercado de la cocaína porque es:

Más fácil de producir.

Más fácil de camuflar.

Más fácil de transportar.

Menos costosa en términos de producción.

Procedencia de estupefacientes:

MARIHUANA. EN PRIMER LUGAR DE PARAGUAY. EN SEGUNDO LUGAR DE COLOMBIA (CRIPY CON MAYOR CARGA DE THC).

COCAÍNA. ABSORBEMOS LA COCAÍNA DE LOS 3 PAÍSES PRODUCTORES. EN PRIMER LUGAR DE BOLIVÍA. EN SEGUNDO LUGAR DE PERÚ. EN TERCER LUGAR DE COLOMBIA.

SINTÉTICO. PRODUCCIÓN LOCAL E INGRESO AL PAÍS DE LAS LÍNEAS CHINAS, MEXICANAS Y AFGANAS. (Los precursores químicos vuelven a descontrolarse pese a los controles anunciados. Y seguir lo que sucede en México en términos de producción y en Estados Unidos en materia de consumo, es fundamental para Argentina, ya que la configuración narcocriminal nuestra sigue la línea mexicana.

EPICENTRO DE LA CRIMINALIDAD EN ARGENTINA: REGIÓN CENTRO. Incluye CABA y Conurbano Bonaerense.

· MÁS ENCLAVES QUE EL RESTO DEL PAÍS. De todos los enclaves del centro, solo Rosario es tratado como tal desde hace 6 meses.

CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PROVINCIALES.

LÍNEAS DEL CRIMEN INTERNACIONAL.

Concentración del 75% DE LA VIOLENCIA POR NARCOMENUDEO. La escalada fue 65% en el año 2021. 70% en el año 2022 y cerró con el 75% el año 2023. A Julio del año 2024, la concentración de la violencia que va más allá de los homicidios y ascendió al 80%. Una cifra que se proyectaba para fin de año.

Por Laura Etcharren-https://soclauraetcharren.blogspot.com/