Al estilo K: Milei festejó el fallo judicial por el viaje de la mujer de Adorni a Nueva York

El Presidente se refirió al fallo del juez Rafecas, quien ordenó archivar la investigación por el viaje de Bettina Angeletti en el avión presidencial

Javier Milei y el propio Manuel Adorni celebraron en redes sociales el fallo del juez Daniel Rafecas, que ordenó archivar la investigación por el viaje de la esposa del Jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, a Nueva York en el avión presidencial.

El primero en reaccionar fue Adorni, quien citó parte del fallo y publicó una contundente frase: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene”.

“Será Justicia. Fin“, concluyó.

Milei citó este mensaje de su funcionario y volvió a respaldarlo, con otro mensaje fiel a su estilo: “Esto empieza a ponerse lindo” .

El juez Daniel Rafecas firmó este viernes el archivo del expediente. La decisión se basó en el dictamen de la fiscal Alejandra Mángano, quien concluyó que la presencia de Angeletti no generó gastos adicionales para el Estado.

El caso había tomado estado público tras difundirse una foto durante una visita oficial a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York. Esa imagen desató cuestionamientos sobre la inclusión de una persona sin cargo público en la comitiva.

Diputados de la oposición presentaron pedidos de informes. También surgieron denuncias penales que terminaron en los tribunales de Comodoro Py.

Por qué la Justicia cerró la investigación

La fiscal Mángano analizó toda la documentación del viaje. Concluyó que Angeletti había sido invitada formalmente por el Poder Ejecutivo y que su participación no implicó costos extras, ya que el vuelo contaba con asientos disponibles y no se registraron gastos adicionales en viáticos o alojamiento.

El informe detalló que las habitaciones contratadas en el hotel The Langham eran dobles. El precio no variaba según la cantidad de ocupantes, por lo que no hubo sobrecosto.

La fiscal también consideró que la decisión de invitar a Angeletti se enmarcó dentro de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo. Evaluó que se trató de una medida razonable dentro de ese margen de acción.

El juez Rafecas adoptó estos argumentos y ordenó el archivo definitivo del expediente.

Otras dos investigaciones siguen abiertas contra Adorni

El archivo de esta causa no cierra el panorama judicial para el jefe de Gabinete. Existen otras dos investigaciones en curso: una por un viaje familiar a Punta del Este en avión privado durante el feriado de carnaval, y otra por presunto enriquecimiento ilícito que analiza su evolución patrimonial.

La causa por el viaje a Punta del Este tramita en el juzgado de Ariel Lijo. Se inició tras la difusión de un video sobre ese traslado en un avión privado durante carnaval.

En ese expediente se incorporaron testimonios que indicaron que los vuelos habrían sido abonados por un tercero. La investigación apunta a determinar si hubo algún tipo de irregularidad en esa operación.

La tercera investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita. Se trata de una causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que se analiza la evolución del patrimonio del funcionario.

En ese marco, se solicitó información sobre viajes al exterior de Adorni. Entre ellos, un traslado a Aruba junto a su familia, donde se habría alojado en establecimientos de alta categoría.

Pollicita investiga si esos gastos son compatibles con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete. La causa por enriquecimiento ilícito sigue en etapa de recolección de pruebas y aún no hay resoluciones firmes.

Fuente: IP