Ailú Pérez, la argentina sensación en la UFC: es mamá soltera, tiene un OnlyFans y sueña con el Luna Park

Desde chica se enamoró de las Artes Marciales Mixtas y su padre fue su gran inspiración. Sufrió Bullying en el colegio, pero eso le dio más fuerza para enfocarse en su objetivo.

Ailín Luciana Pérez se puso el despertador a las 8.20. Accedió a la entrevista con TN con la única condición de hacerla a la mañana, antes de entrenar, ya que quiere ser campeona del mundo en la UFC, la empresa de Artes Marciales Mixtas más grande del mundo.

Ailú o Fiona, como la conocen en el mundo de las redes sociales, es la peleadora argentina más importante del momento. Viene de derrotar a Joselyne Edwards por decisión unánime y así consiguió su tercera victoria consecutiva en la UFC.

Su performance llamó la atención de Dana White, jefe de la compañía, que la elogió y le extendió el contrato. Ve en ella un potencial para explotar. Su talento, simpatía, y frescura, dentro y fuera del octágono, la hacen una peleadora interesante para un negocio que mueve millones de dólares por año en marketing.

Pérez nació en Zárate, provincia de Buenos Aires, en 1994 y desde los 12 años empezó a practicar artes marciales. A los 20 años decidió mudarse a la Capital Federal para meterse de lleno en las MMA y comenzó a pelear como profesional, primero en Brasil y luego en los Estados Unidos, donde reside.

Creo que nunca me había tocado hacer una entrevista tan temprano… Se ve que te tomás con seriedad tu trabajo

Estoy en la Argentina de vacaciones, pero también estoy entrenando porque quiere pelear por el título del mundo. La última pelea me abrió muchas puertas y estoy esperando la respuesta de varias competidoras para ver quién va a ser mi próxima rival. Dana White (dueño de la UFC) ya me tiene en la mira y quiere seguir trabajando conmigo por mucho tiempo.

Tus buenas actuaciones en la UFC y tu carisma te permitieron firmar un nuevo contrato con la compañía

En el 2022 firmé un contrato de 4 peleas con UFC y conseguí renovarlo por otros cuatro combates. Me quedan tres peleas más y, si gano dos, el contrato se renueva automáticamente. Realmente estoy haciendo ruido con mis presentaciones y ya pedí pelear por el título.

Derrotó a Joselyne Edwards por decisión unánime y consiguió su tercera victoria consecutiva en la UFC. Sueña con pelear en el Luna Park. (Foto UFC)

¿Crees que estás en un momento para enfrentar a las mejores?

Pedí una pelea estelar para demostrar que estoy muy bien, para el título, y para los rankings. Quiero medirme en cinco asaltos porque estoy preparada física y mentalmente para este desafío. Es momento de arriesgar y quiero pelear con las mejores.

¿Te gustaría una pelea en el Luna Park y que la UFC vuelva a la Argentina?

Sí, nunca tuve la oportunidad de pelear en el Luna Park. Fui a ver como aficionada cuando era solamente fan de las MMA y no era atleta. Fui a ver un par de peleas y nada mas. Por eso mi sueño sería pelear ahí.

¿Desde que edad te diste cuenta de que te gustaba pelear?

Mi papá fue el culpable. Él me ofreció a acompañarlo a un entrenamiento y me enamoré de las artes marciales. Yo era una nena grande, desarrollada y empecé a entrenar. Todo se dio muy rápido y siempre conté con el apoyo de mi familia. Ellos hicieron que no me faltara nada y crearon una campeona. De chica entrenaba, comía bien y no faltaba nunca.

Hoy está más aceptado que una mujer haga artes marciales, pero ¿cómo era en tu época?

Al principio era muy difícil porque se burlaban de mí. Recibí bullying en la escuela, de mis compañeros. Afortunadamente lo tomé como motivación para seguir en lo que era mi pasión. Al principio se mezclaban muchas emociones y me costaba calmarme un poco, pero fui creciendo, madurando y pude controlar mis impulsos. El control mental es muy importante y es el que me ayuda hoy en día también para seguir con esa cabeza.

¿Cuando te diste cuenta de que querías ser profesional?

Alrededor de los 18 años. Después de competir mucho de manera amateur, me empecé a preguntar si podía pelear de manera profesional. Me inspiró mucho Ronda Rousey (una de las primeras peleadoras mujeres) y decidí ser como ella. Quería enfrentarla y ganarle. Quería estar ahí en el lugar de los focos, en donde afortunadamente hoy estoy. Supe rodearme con personas indicadas para poder hacerlo también, porque en el proceso te tocan cosas buenas y cosas malas, pero lo importante es creer en uno mismo y trabajar duro por lo que queremos hacer.

Sos madre soltera. ¿Cómo es tu relación con tu hijo y cómo lleva él tener una mamá peleadora de MMA?

En el año 2016 conocí al padre de mi hijo, tuvimos una breve relación, nos fuimos a vivir a Concordia, que era la ciudad donde él nació y donde estaba toda su familia y su gimnasio. Sin embargo la cosa no prosperó, nos separamos y fui mamá soltera.

Ailín y su hijo Ades, de seis años. (Foto UFC/Ailín Pérez)

Debe haber sido muy difícil

Me costó mucho. Al principio dejaba a Ades -el nombre de su hijo- con su abuela y sufría mucho alejarme de él. Pero yo sabía que era por un futuro mejor. Hoy en día estamos viviendo juntos en Miami y sé que siempre entendió la situación. Ahora me acompaña a todos lados sin pensarlo, estamos juntitos todo el día. Él estudia mientras yo entreno y ahora, en agosto, empieza primer grado. Su bienestar es una motivación y una meta para mí. Tengo la responsabilidad de seguir haciendo las cosas bien para que él tenga un futuro como se lo merece.

Tu realidad económica hoy es muy distinta a la de años anteriores…

Sí, por suerte cada renovación de contrato con UFC es más dinero. Tengo un buen mánager que me está manejando bien eso, y me alcanza para vivir, para viajar y para darme los lujos que quiero. Además tengo un OnlyFans donde también facturo mes a mes. Tengo 100.000 seguidores y la suscripción es gratuita. Subo contenido todos los días que cuesta entre 5 y 50 dólares. Eso es un capital grande que tengo para solventar todos los gastos.

¿Y cómo se te ocurrió tener un OnlyFans?

A medida que me empecé a presentar en las redes sociales, después del nacimiento de mi hijo, empecé a tener muchas repercusiones. Llamó la atención que era una peleadora de MMA, que luchaba por el sueño de llegar a la UFC. Soy una mujer muy femenina y muy libre, entonces eso le gustó mucho al público masculino y ellos me motivaron a que lo haga.

Ailín Pérez tiene un OnlyFans en donde están suscriptas más de 100 mil personas. (Foto Ailín Pérez/UFC)

Ailín Pérez sube contenido a OnlyFans todos los días y le genera un capital grande para solventar muchos de sus gastos. (Ailín Pérez/UFC)

¿Cómo analizás las MMA en el país, donde prácticamente no hay eventos?

Lo que está faltando en Argentina es alguien que quiera invertir en las MMA. Que haya gente capacitada para viajar, adquirir conocimientos y que los quiera traer al país para ponerlo al servicio de los peleadores. La situación económica influye y eso se nota. Igualmente sé que hay peleadores que no falta mucho para que exploten. Conozco otros atletas argentinos que vienen detrás de mí, que están trabajando hace muchos años para poder llegar al UFC y están muy cerca.

Estás dejando la bandera argentina bien alto dentro de las Artes Marciales Mixtas

Mi idea no es solamente buscar oportunidad de pelear por títulos, sino abrir puertas para que muchos argentinos leguen a la UFC. Para que eso suceda me tengo que seguir haciendo un nombre y crecer en la categoría. Hay muchos atletas que están esperando el llamado y creo que puedo ayudarlos a que eso suceda. Me gusta pensar en mi país porque cuando yo empecé nadie hizo nada por mí.