Ahogadas por morosidad récord, billeteras virtuales temen que deudores se “borren” del sistema

En las últimas semanas creció la morosidad en el sector y en las redes sociales circula una “solución” que puede agravar los problemas

En la actualidad, el crédito promedio de las billeteras van desde los $300.000 hasta los $500.000. El plazo de esas líneas va de tres a seis meses.

No parecen ni montos elevados y a un plazo extenso. Sin embargo, hoy alrededor del 25% de los créditos otorgados no puede pagarse en tiempo y forma, lo que a su vez abultan las deudas de los clientes.

El costo de ese endeudamiento es muy elevado, en relación a la evolución de los ingresos de los clientes de las compañías. Y también en función de la inflación prevista, en torno del 27% a 30% anual.

La tasa que cobran, en promedio, las billeteras asciende a una tasa nominal (TNA) 115%-120% anual. Lo que implica un costo financiero total (CFT) que en la mayoría de los casos supera largamente el 200% anual. En algunos casos, el CFT se arrima al 300% anual.

Lo dicho: bien por encima de la pauta inflacionaria interanual.

Ola de desinstalaciones: más costos para las billeteras virtuales

En las últimas semanas, las redes sociales se llenaron de mensajes de deudores con las billeteras digitales que, como “solución” a la imposibilidad de pagar las cuotas eligieron la eliminación de las aplicaciones. Como si esa acción le solucionara el problema.

Mariano Biocca, director ejecutivo de la cámara de Fintech, ante una consulta de iProfesional, es categórico: “Si el deudor no paga, primero la compañía le va a sugerir una normalización; incluso una negociación para solucionar el problema. Pero si la persona elimina la aplicación, sin mostrar voluntad de pago, lo más probable es que la empresa traslade el caso a un estudio de abogados. Y ahí cambia la dinámica entre las partes”.

Está claro: aunque parezca obvia la aclaración, la eliminación de la app no significa que la empresa pierda el rastro de su cliente.

Tasas en revisión

Los dueños de las principales billeteras digitales evalúan aplicar una rebaja de las tasas de interés que cobran por sus créditos a millones de clientes.

La decisión se tomó en medio de la disparada de la morosidad que -en promedio- ya alcanza a uno de cada cuatro deudores, en gran parte usuarios que se endeudaron para “llegar a fin de mes” y no tomaron en cuenta los elevados costos que cobran las aplicaciones.

La medida beneficiará a por lo menos seis millones de clientes de las billeteras que ya tomaron créditos.

De esos seis millones, la mitad son trabajadores informales, a los que los ingresos les fueron afectados por la caída del consumo, y una actividad económica que en general no repunta.

En enero de 2026, la mora en los créditos es crítica en el sector de las entidades no financieras (proveedores de crédito que no son bancos, como emisoras de tarjetas no bancarias o plataformas de e-commerce). En este segmento, la irregularidad ya superó el 27%.

Esto significa que más de un cuarto de los préstamos otorgados por estos canales se encuentra en situación irregular, un nivel de estrés que solo se había visto durante la crisis de 2019 y el año de la pandemia.

Dentro de este ecosistema no bancario, gigantes como Tarjeta Naranja y Mercado Libre, que concentran casi el 60% de este mercado, también han visto cómo la irregularidad de sus carteras de clientes siguió escalando en el inicio del año.

Por Claudio Zlotnik – IP