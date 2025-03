Agustina Albertario anunció que no jugará más en Las Leonas y denunció que no es por decisión propia

La delantera de 32 años había debutado en 2013 y suma 117 goles; hasta los Juegos Olímpicos de París era una de las referentes

Cada tanto, uno de los seleccionados argentinos más exitosos de la historia sufre un cimbronazo. Las Leonas, poseedoras del increíble tesoro de seis medallas olímpicas en los últimos siete Juegos Olímpicos (solo estuvieron fuera del podio en Río 2016), se quedaron sin una de sus piezas importantes. La delantera Agustina Albertario anunció este jueves que deja el conjunto nacional de hockey sobre césped después de 15 años y, aunque no dio los motivos, dio a entender que no lo hace por decisión propia.

“Quería contarles que a partir de ayer (por el miércoles) ya no seré más parte de Las Leonas. El motivo lo voy a contar más adelante cuando termine de procesar todo lo sucedido”, expresó en sus historias de Instagram. “Solo agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándome hace 15 años. Deseo lo mejor siempre al equipo”, agregó.

Pese a que no dio más detalles, la jugadora compartió una publicación de su novio, el futbolista Lautaro Rinaldi, que sembró dudas sobre las razones de su retiro. “Siempre a tu lado. Me hubiese gustado verte dejar Las Leonas por decisión propia y como te merecés”, escribió.

Lo que confirma que no fue decisión de Albertario es una respuesta de la jugadora a un posteo de Instagram en el que ESPN daba la noticia: “Querido ESPN, YO NO ME “ALEJO” de las Leonas. ME SACARON, así que por favor informen bien”.

El posteo de Agustina Albertario como despedida al seleccionado de hockey sobre césped

Albertario, de 32 años, tiene un palmarés importante: debutó en Las Leonas en 2013, jugó 238 encuentros internacionales y convirtió 117 goles. Ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el bronce en París 2024, además del subcampeonato del Mundial 2022 títulos continentales y trofeos individuales, como el Olimpia de Plata en 2021. Su bautismo se dio el 26 de enero del 2013 con apenas 20 años recién cumplidos ante Perú en un Sudamericano, con goleada por 20 a 0. Ese día marcó dos tantos y empezó a sumar para su increíble cosecha para una potencia en el hockey sobre césped como es Argentina.

Albertario inició su carrera en Pucará y San Albano antes de consolidarse en Lomas Athletic. También tuvo pasos por el KHC Leuven de Bélgica, el Royal Léopold y el Düsseldorfer HC de Alemania, demostrando su talento en el hockey europeo. En la selección mayor, debutó en 2013 y desde entonces se convirtió en una de las referentes del equipo. Actualmente, la ahora exjugadora de Las Leonas decidió jugar oficialmente para el Club Biguá, de Uruguay. Su pareja, Lautaro Rinaldi, con pasado en Argentinos Juniors y Aldosivi de Argentina, se desempeña en el Rampla Juniors Fútbol Club que actúa como local en Villa del Cerro, dentro de la capital del Uruguay.

La respuesta de Agustina Albertario a un posteo de ESPN en Instagram

Un duro escollo en su vida

Agustina Albertario entabló batallas simultáneas en el deporte y en la vida cotidiana. La más atractiva y desafiante fue la que asumió con las Leonas desde hace un buen tiempo: estuvo al borde de la gloria máxima con la medalla de plata en Tokio 2020 y el subcampeonato del Mundial 2022, además de la consagración en la Pro League 2022, entre otros títulos. Sin embargo, también afrontó otra guerra, amarga y terrorífica: lidió con el acoso en persona y en las redes sociales de un hombre desconocido desde enero de 2020, durante una pretemporada en Mar del Plata con el equipo. En su pico máximo de padecimiento, cuando la situación con el energúmeno se transformó en insostenible, la delantera llegó a escribir en Instagram y Twitter: “No sólo está libre, sino que otra vez volvió a escribirme. ¡Por favor! ¿Te tienen que matar para que la Justicia actúe? ¿Qué tiene que pasar para que dejen encerrado a un enfermo mental?”.

Entre denuncias, abogados y más mensajes intimidatorios, vivió una pesadilla que la distrajo de su foco y la motivó a alzar la voz contra la Justicia argentina. Sintió pavor y desprotección, pero la tortura psicológica quedó atrás hace algunos años. Asesorada por especialistas de distintas áreas, acompañada por sus seres queridos y forzosamente involucrada de lleno en el tema, en los Juegos de París 2024 habló con LA NACION sobre el tema: “A una chica que le toque atravesar eso como a mí, le aconsejaría que no se calle y que no tenga miedo. Porque si actuás con miedo y no salís a hablar, puede ser peor. Una no sabe el loco con el que te encontrás del otro lado. O la loca, porque no siempre el acoso proviene desde los hombres”.

Ahora, encara otro momento de su vida, tal vez definitivamente fuera de las Leonas, aunque varios antecedentes en las Leonas refieren a jugadoras que renunciaron -o fueron desafectadas por largo tiempo- y después volvieron.

Fuente: La Nación