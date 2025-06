Agustín Laje: “Una bala de goma que reprima a un manifestante es motivo de regocijo para nosotros los libertarios”

Agustín Laje, director de la Fundación Faro negó un tuit suyo en el que afirmaba que “los zurdos no son conciudadanos” sino enemigos. Se lo leyeron en vivo y prometió rectificarse.

El director ejecutivo de la Fundación Faro y mentor ideológico del gobierno, Agustín Laje, brindó una entrevista en la que expresó opiniones contundentes sobre su postura frente a las ideologías contrarias a la suya. Sus declaraciones generaron controversia, especialmente por un mensaje en el que había afirmado que las personas de izquierda “no son conciudadanos”, que prometió rectificar tras un intercambio con el periodista.

En diálogo con Ari Lijalad en El Destape, Laje también defendió el uso de la represión: “A los zurdos hay que dispararles con balas de goma cuando atentan contra la propiedad pública o privada”, y afirmó: “Una bala de goma que reprima a un zurdo es motivo de regocijo para muchos“.

Laje comenzó con una explicación sobre su decisión de evitar vínculos con personas de izquierda: “Uno puede tomar la decisión de alejarse de contextos en los que las visiones de izquierdas tienen lugar, alejarse de ciertas amistades que llevan adelante ese tipo de banderas, alejarse de ese tipo de entornos“.

Añadió: “Dejar de convivir con alguien significa simplemente retirarse”. Sobre su criterio para contratar personal, afirmó: “Yo no contrataría a una persona de izquierda en una empresa”, y justificó que “encuentro que las ideologías de izquierda han sido siempre, en todo momento y en todo lugar, violentas“.

En relación con las dictaduras, Laje sostuvo: “Las únicas dictaduras que están en pie al día de hoy son todas de izquierda”, y destacó que “la dictadura cubana es la más longeva” y que “las dictaduras de derecha han sido mucho más cortas“.

“Se ha montado un relato en el que las dictaduras de izquierda estaban muy bien”, dijo, y describió a Cuba como “una isla-cárcel”, tal cual como la define el presidente Milei.

Agustín Laje y un tuit polémico

Un momento clave de la entrevista ocurrió cuando Lijalad le señaló un tuit en el que Laje afirmó que las personas de izquierda no son conciudadanos. Inicialmente, Laje lo negó: “Nunca dije que las personas de izquierda no son conciudadanos”. Sin embargo, al leerle el tuit textual, reconoció el punto: “Si es así, lo voy a rectificar“.

“Sí, es cierto, voy a rectificarlo”, dijo, pero insistió sobre el otro punto: “No son adversarios, son enemigos. Una persona que se mete en tu casa para expropiarte, simplemente”.

Al cierre de esta nota, Laje había eliminado el tuit, sin rectificaciones.

Sobre temas económicos, Laje comparó el aumento de impuestos con un robo sistemático: “Cada gobierno que aumenta impuestos es peor que un ladrón que esporádicamente se mete en tu casa porque te expolian todos los meses”.

Reiteró su postura personal: “Puedo tomar la decisión de no convivir con zurdos” y “soy muy feliz viviendo sin zurdos“, y afirmó que tomó “la decisión de no trabajar para un patrón zurdo, de no contratar zurdos y de no tener una pareja zurda“.

Laje también criticó la educación pública: “Ustedes destrozaron la educación argentina con el verso del ‘Estado presente'”. Sobre un premio otorgado a jóvenes del ITBA por el proyecto ‘Can-Sat’, comentó: “Es un hecho particular”, y sugirió que “todos esos sectores culturales bien se podrían vehicular por el sector privado“.

Finalmente, abordó la situación económica y la represión en protestas: “El Gobierno toma deuda, sí, pero está en vistas que eso no se tiene que seguir haciendo porque acá hay un plan basado en la estabilidad fiscal y eso no se logrará así como así en solo un año y medio”.

Sobre la represión al fotoperiodista Pablo Grillo, señaló: “Si uno está en una batalla campal que se ha generado porque se ha atacado a la policía, porque la policía en esa ocasión no inició la represión, los riesgos son muy altos“.

Concluyó con críticas a quienes, según él, “quieren instaurar el caos y la violencia en el país y después cuando se reprime dicen que están reprimiendo contra los pobres viejos, que desde luego merecen mejores condiciones de vida”.