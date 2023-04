Se realizó la presentación oficial de bioinsumos para el refuerzo de cultivos, como la yerba, el tabaco y el té. El acto tuvo lugar en el Parque Industrial y contó con la presencia de autoridades de la empresa y la provincia.

La firma bonaerense opera hace poco tiempo en el Parque Industrial de Posadas, pero trabaja hace más de 10 años en el sector del agro a través de la venta de bioinsumos, es decir, productos que mejoran las cosechas sin dejar residuos, ni contaminan los suelos a largo plazo como lo hacen los sistemas tradicionales.

Además, es una compañía que cuenta con certificación B, que brinda la seguridad que la empresa en cuestión opera con elevados estándares sociales, ambientales, de trasparencia y responsabilidad empresarial.

Este viernes por la tarde la firma Agro Sustentable presentó sus productos en un acto frente a la fábrica con la presencia de las autoridades de la compañía, así como de distintas autoridades provinciales como el titular del Parlamento Ing. Carlos Rovira, el gobernador y vice de la provincia Oscar Herrera Ahuad y Carlos Arce, así como los candidatos a sucederlo: Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli.

En primer lugar, tomó la palabra Joaquín Basanta, presidente de la firma, quien con profunda emoción realizó un breve racconto de la historia de la empresa, así como de la importancia de tener una certificación B.

“Quiero agradecer a la provincia de Misiones, que fue la que dio el puntapié inicial de la agricultura sustentable, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica”, señaló. Luego explicó el proceso de sinergia público-privado para poder lograr esta planta que es única en Latinoamérica. “Los recursos misioneros son espectaculares”, relató Basanta al hacer referencia que los jefes de laboratorio, así como el personal administrativo es totalmente misionero.

“También hicimos un convenio con el Silicon, nosotros hoy en día tenemos un desarrollo respecto a los drones de aplicaciones, estamos trabajando junto al Silicon para hacer una aplicación que trabaje con inteligencia artificial y ayude al colono a poder evitar lo que se refiere a problemas climáticos”, comentó el titular de Agro Sustentable, para luego narrar que el núcleo del trabajo de la empresa que dirige es la actualización, lo nuevo, de los productos tradicionales: aumentar producción, eliminar plagas.

“Este es el comienzo de la agricultura sustentable”, enfatizó Basanta antes de mostrar el uso de un dron en la aplicación de productos, que reduce en un 200% el uso de agua. Finalmente, agradeció a los productores por su confianza en cuanto a la utilización de los biofertilizantes.

Acto seguido, el gobernador Oscar Herrera Ahuad entregó un decreto al presidente de Agro Sustentable que autoriza el uso de bioherbicidas en toda la provincia de Misiones.

Pioneros disruptivos del agro

A continuación, los periodistas que se acercaron al evento tuvieron la oportunidad de preguntar. El ingeniero Rovira fue consultado acerca de un tuit publicado en la semana que señalaba a Misiones como la primera provincia agrosustentable del país. “La gran alegría que siento, igual que todos los integrantes de esta empresa, al ver que vamos hacia adelante con pasos firmes, aquí Misiones, una vez más, en temas tan clave como es la producción, el agro”, indicó el conductor de la Renovación.

“Queríamos mostrar hoy, con esta planta modelo, que Misiones no solo es vanguardia en otros temas como la educación disruptiva o la economía del conocimiento, sino en esto, mediante estos bienes que se producen, se comercializan y se están instalando cada vez más fuerte en las chacras misioneras, nuestra provincia es vanguardia de un modelo agrosustentable, vanguardia en el país”, detalló el titular del Parlamento Misionero.

Además, agregó el diputado, “este modelo es caro en cuanto al desarrollo, estudio, investigación e inversión”, para luego exhibir ante los presentes los productos en cuestión.

“El mundo hoy se rige con nuevos roles, hay una guerra de por medio, hay un proceso de reinstalación de las grandes potencias, hay viejas y nuevas tensiones que a las regiones emergentes nos tenemos que valer del principal recurso, que siempre lo digo, más importante incluso que la naturaleza, es el recurso del conocimiento”, profundizó Rovira.

El presidente del Cámara de Representantes también destacó que Misiones se irá desarrollando más que otras regiones del país “sin pedirle prestado nada a nadie, esto es una inversión genuina”.

“Esta start up tiene destino de unicornio”, vaticinó. “El impacto fundamental es la plusvalía para el productor que lo está usando”.

Asimismo, Rovira hizo referencia a una cuestión señalada por Herrera Ahuad: “me contaba el gobernador que en la última reunión del Norte Grande todos los ministerios y los productores de la región más amplia productiva, dejando afuera a Buenos Aires, están interesados incluidos a países vecinos. Misiones hoy es también el epicentro en este tema”.

“Misiones tiene nuevos pioneros disruptivos en el agro, esto significa en el corazón de la economía misionera”, sentenció.

Rovira también recibió una pregunta con respecto a la situación de inversiones en la provincia. “Felizmente creo que el presente nos ha alejado tanto de ese horror que usted acaba de traer a la pregunta, ese horror que fue la peor crisis sanitaria que conocimos quienes estamos con vida (en referencia a la pandemia de covid-19) y está bueno hacer una retrospección con respecto porque fueron tiempos de horror, de miedo, de muerte, de desesperanza, que vivimos todos los que estamos aquí y que vivió el mundo, y que nos expuso a todos por igual”.

“Misiones es un enclave natural único”, continuó su alocución Rovira.

“Está pasando algo muy fuerte en nuestra provincia, que no es casualidad”, en referencia a las últimas inversiones recibidas por la provincia. “¿Por qué eligió Luis Pagani (Arcor), número uno en lo alimentario, a nuestra provincia? Me lo ha dicho, porque Misiones es una provincia joven, Misiones tiene talento, con su juventud, él ve el país con mucha preocupación, como otros grandes jugadores de la economía, y acá ve solo oportunidades, por eso tiene un plan, que ha compartido con el gobierno, un plan de inversiones sin igual”.

“Le ha interesado particularmente que Misiones sea el principal productor en escala de hidrógeno verde, a partir precisamente de residuos de este papel (Kraft) y nos permita posicionar también en la vanguardia a Misiones como productor verde”, indicó y señaló que Arcor también piensa utilizar una herramienta fundamental para dinamizar la economía como el Puerto de Posadas.

“Estamos viviendo un tiempo de la empresa start up, de las empresas unipersonales, pero también de las grandes empresas como esta, donde el beneficio es para el conjunto, no solamente para el empresario”, concluyó.

También adelantó Rovira que Papel Misionero va a comprar bonos verdes para combatir el cambio climático.

Con respecto a la concurrencia público-privado, el diputado expresó que nace de una decisión política que ha dado muy buenos resultados en la provincia.

Luego, el candidato a gobernador Hugo Passalacqua repasó la secuencia histórica para llegar a este presente en cuanto a la biotecnología con la biofábrica, el instituto misionero de la diversidad, Silicon Misiones y la tecnología aplicada a la producción. En el mismo sentido, destacó la importancia de haber utilizado los recursos de los misioneros para la ciudadanía y la propia provincia. “Primero Misiones, segundo Misiones, tercero Misiones”, sintetizó.

Finalmente, para cerrar el evento, habló ante el público el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien reflexionó sobre el avance tecnológico: “Hay que humanizar a nuestros productores, esta tecnología que vimos hoy acá es una tecnología que se traduce en la humanización de los productores de la huerta, de la chacra. De eso se trata”.

Además, Herrera Ahuad dio la primicia acerca de la construcción de un centro modelo en San Vicente, único en la provincia, de producción y acopio de hortalizas y otros tipos de cultivos, que va a permitir que muchos colonos se nucleen cooperativamente en ese lugar.

Por último, el gobernador hizo referencia a la cuestión electoral: “Misiones transita un tiempo que no es un tiempo desconocido para los misioneros en los procesos electorales desde que la Renovación ha tenido su participación en esto. Transita un tiempo de enorme respeto en una campaña donde están quienes hacen sus ofertas electorales, la nuestra, que se posiciona como único espacio político en los 78 municipios de la provincia”. También destacó que el orden político institucional de la provincia permite que los candidatos del Frente Renovador transiten un tiempo electoral con una gestión que no se detiene porque “esta no es una gestión en tiempo electoral, la maquinaria de gestión de gobierno no se detiene”.