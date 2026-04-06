Agostina Páez rompió el silencio sobre el supuesto encuentro con Juan Darthés en Brasil: “Su mujer me dijo que estaban orando por mí”

La abogada argentina retenida en Brasil por sus gestos racistas regresó al país y dio su versión de los hechos.

Agostina Páez, la abogada argentina retenida en Brasil durante casi tres meses por sus gestos racistas, regresó al país y rompió el silencio.

La letrada santiagueña, de 29 años, dialaogó con Nati Jota y el equipo de Sería Increíble (Olga), y aseguró que no tonó dimensión de las consecuencias que podía tener su accionar en un bar de Ipanema, Río de Janeiro.

Agostina, representada por la abogada Carla Junqueira, dio su versión de los hechos y contó que cayó en la realidad que estaba viviendo a partir de la causa judicial que se le inició: “Cuando me entero de las imputaciones de la Fiscalía, porque eran tres hechos distintos, la mínima de cada hecho eran dos años…”.

“Y yo ya estaba con tobillera electrónica. También en ese momento se libera una orden para que fuera a la cárcel, que después se cayó por un habeas corpus. Se me helaba la sangre, porque todos me decian que la carcel de ahi es muy peligrosa. Eso me hizo mucho mal”, reconoció.

¿Qué dijo Agostina Páez de Juan Darthés?

En otra parte de la entrevista, Páez se refirió al supuesto encuentro con Juan Darthés, quien está radicado en Brasil desde 2018, luego de la denuncia de Thelma Fardín por abuso.

Gustavo Méndez dio la información al aire de La Posta (Stream de la TV Pública) y relató: “Reapareció Juan Darthés, lo vieron en el restaurante de su hermano en Barra da Tijuca y se encontró a Agostina Páez. Me cuentan que apareció para saludarla y le dijo ‘estoy orando por vos’ porque se convirtió en pastor evangélico“.

Ante esto, la abogada aclaró: “Yo estaba en un bar y su mujer me dijo que estaban orando por mí, y me dio fuerzas. Me la crucé cuando salí del baño, pero a él no lo vi”.

Sobre el final de la nota, Agostina Páez reflexionó sobre lo ocurrido y manifestó: “Acá hay una invisibilidad de lo que es el racismo. Pero con esto se habla mucho más de esto. A pesar de lo que me ha pasado, está bueno que se repudie y que sea un tema para hablarlo”.

“Es una ley que hay que cumplir. He actuado mal, he pedido perdón y voy a pedirlo mil veces más“, cerró.

Fuente: Exitoína