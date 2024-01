Afirman que el 63% de los argentinos apoya el ajuste y la caída de salarios que impulsa Milei

Dos sondeos realizados a nivel nacional mostraron el respaldo mayoritario de los encuestados al Gobierno, a pesar de la crisis económica. El “festejo” del Presidente en redes sociales.

Dos encuestas nacionales recientes midieron el porcentaje de apoyo a la gestión de Javier Milei, con cifras que manifiestan un respaldo mayoritario al gobierno, a pesar de la situación económica.

Uno de los relevamientos, a cargo de Poliarquía Consultores, puso de manifiesto que el 63% de la muestra “aprobó” globalmente la hoja de ruta planteada por Milei, si bien más de la mitad de los encuestados tomó distancia del Decreto 70/23 y la Ley Ómnibus.

El otro sondeo, realizado por la consultora Opinaia, exhibió un 71% de adhesión a ciertas reformas que el Gobierno puso en marcha para reorientar el rumbo de la economía.

Los relevamientos en cuestión se llevaron a cabo mientras los legisladores discuten en Diputados la Ley Ómnibus, un proyecto clave del Gobierno para avanzar con las reformas económicas.

Poliarquía investigó el grado de credibilidad en Javier Milei, transcurrido un mes desde el inicio de su mandato. El 63% de la muestra manifestó su apoyo al Gobierno, mientras que el 58% de los encuestados opinó que la nueva administración “sabe” cómo resolver la crisis actual del país.

Como dato significativo, la mitad de los encuestados reconoció que atraviesa dificultades para cubrir la totalidad de los gastos mensuales.

Consultados por el DNU y la Ley Ómnibus, los proyectos que el Gobierno puso en marcha para impulsar las reformas económicas, el panorama cambió radicalmente, ya que solo el 39% se mostró a favor del mega decreto n° 70/23, mientras que el 54% lo desaprobó (el 7% restante mantuvo una opinión neutral). Con respecto a la Ley Ómnibus, las respuestas fueron similares: el 59% se expresó en contra y el 31% a favor.

“¡La gente la está viendo!”, dijo Milei en redes sociales

En este contexto, el Presidente festejó en redes sociales las cifras de dicha encuesta, y también retuiteó los resultados de otro relevamiento que arrojó un gran porcentaje de adhesión a sus ideas económicas y al paquete de medidas impulsadas en el primer tramo de gestión. “¡La gente la está viendo!”, graficó Milei.

“¡La gente la está viendo! Parece que los que no la ven es porque están agarrados de varios curros… me imagino que no hace falta que les haga una listita…”, escribió en la red social X el mandatario desde Davos, la ciudad suiza en la que se encuentra para participar de la reunión del Foro Económico Mundial.

LA GENTE LA ESTÁ VIENDO…!!!

Parece que los que no la ven es porque están agarrados de varios curros… me imagino que no hace falta que les haga una listita… https://t.co/jQr5uO09sl — Javier Milei (@JMilei) January 16, 2024

Relevamiento de la consultora Opinaia.

En el mismo posteo, Milei difundió los resultados de una encuesta que llevó a cabo la consultora Opinaia, realizada de manera online durante este mes y sobre una muestra de 1.200 casos.

El estudio consistió en consultar el grado de adhesión a ideas y medidas del mandatario libertario, donde la afirmación “Es necesario hacer una reducción del gasto público” cosechó un 71% de apoyo, mientras que “El actual nivel de gasto público es insostenible” logró un 67% de respaldo entre los consultados.

“Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo económico para que el país salga adelante” obtuvo un 64% de acuerdo; “El Gobierno está mostrando austeridad”, un 59%; “La inflación actual y de los próximos meses es responsabilidad del anterior gobierno”, un 59%; “Las medidas de Milei buscan evitar una hiperinflación”, un 54% y “El aumento de tarifas de luz, gas y transporte es inevitable”, un 44%.