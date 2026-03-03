AFA sigue firme en su postura y mantendrá el paro del Fútbol Argentino

La AFA definió que no levantará el paro de clubes que afecta al fútbol argentino, por lo que este fin de semana del 5 al 8 de marzo no habrá actividad en ninguna de las categorías.

El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se reunió este martes y decidió sostener el paro del fútbol argentino pactado para el fin de semana del 5 al 8 marzo.

La huelga, impulsada originalmente en repudio a la citación judicial de Claudio “Chiqui” Tapia, se sostendrá y se reprogramó la jornada 9 del Torneo Apertura.

Una medida de fuerza que dividió aguas



El conflicto estalló la semana pasada, cuando la agencia ARCA denunció a la cúpula de la AFA por presuntas irregularidades fiscales. Como respuesta, y con el aval de la mayoría de los clubes, la Casa Madre decidió suspender la novena jornada del Torneo Apertura y toda la acción del Ascenso.

Las fechas elegidas para parar coinciden con el llamado a indagatoria para Claudio Tapia, presidente de AFA, Pablo Toviggino, tesorero, y otros dirigentes como Cristian Malaspina y Víctor Blanco, expresidente de Racing.

Si bien desde AFA hablaron de apoyo unánime, no todos los clubes se pronunciaron al respecto, y algunos pocos lucieron camisetas en apoyo a AFA durante la Fecha 7.

¿Cuándo se juega la Fecha 9 del Torneo Apertura?

La Fecha 9 del Torneo Apertura se muda al fin de semana del 3 de mayo, convirtiéndose en la antesala directa de los cruces eliminatorios.

Con este nuevo esquema, los Octavos de Final se trasladan al 10 de mayo, mientras que la definición por el título queda fijada para el 24 de mayo.

El plantel de cada club deberá gestionar cargas físicas adicionales, ya que el parate altera las pretemporadas cortas y el ritmo de competencia. Los dirigentes argumentan que esta “reingeniería” permitirá llegar con mayor rodaje a los playoffs, aunque el margen de error para los estadios y la logística es ahora inexistente.

Fuente: 442