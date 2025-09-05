Advierten que Karina Milei habilitó la subasta de terrenos y edificios de las Fuerzas Armadas en todo el país

En todo el país, la Agencia de Administración de Bienes del Estado habilitó el remate de inmuebles y patrimonio de Defensa.

El Ministerio de Defensa continúa liquidando su patrimonio. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) numerosos terrenos de las Fuerzas Armadas están disponibles para su subasta. Uno de ellos es el histórico predio del Regimiento de Patricios, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, pero también se avanzará sobre inmuebles localizados en las provincias.

Las subastas fueron autorizadas por el Decreto 950/2024, allí se dispuso el remate de 309 inmuebles del Estado, entre los cuales se encuentran varios terrenos de las FF.AA. como el Ex Batallón Logístico Nº3 de Corrientes, el Destacamento de Vigilancia Crespo y el Batallón de Ingenieros Blindados de Entre Ríos, el Campo de Instrucción El Chorrillo de San Luis y la Ruta Complementaria de la Base Aeronaval Río Grande de Tierra del Fuego.

A la fecha se concretaron varias subastas, una de ellas fue la del edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa, ubicado en Puerto Madero, que fue adquirido en marzo por Fideicomiso Inmobiliario Madero 6 por U$S34.000.000,00. El hecho además estuvo acompañado por otro infortunio, la pérdida de datos sensibles de las FF.AA. por un ciberataque.

De acuerdo al periodista Beto Valdez: “Mientras se trasladaban de inmueble las FFAA quedaron vulnerables y fueron víctimas de un hackeo. Un lote con documentos de 50.000 militares se publicó en un foro clandestino de compraventa de datos. Según expertos, la filtración incluye números de DNI, diplomas académicos, fojas de servicio”, indicó en X.

Otra de las propiedades ya vendidas es un terreno de más de 3.400 metros cuadrados en Palermo, ubicado en la calle Soldado de la Independencia 615. El comprador, en mayo de este año, fue el reconocido empresario Eduardo Costantini.

Asimismo, se encuentra en proceso de venta el histórico predio del Regimiento de Patricios, un lote de 42.044 metros cuadrados en la esquina de Cerviño y Bullrich, concesionado desde los ´90 al grupo Cencosud.

La situación se extiende a otras jurisdicciones. El informe advierte que el Campo de la Guarnición Militar de Córdoba, un predio de 13.360 hectáreas, se encuentra en “serio riesgo” de ser transferido a la provincia como parte de un canje de deuda previsional de la Nación.

Como ya se dijo más arriba, también están preparados para su subasta el terreno del Ex Batallón Logístico Nº3, ubicado en Curuzú Cuatiá, una extensa superficie de 970.992 m2; el Destacamento de Vigilancia Crespo de 309.631,64 m2, el Batallón de Ingenieros Blindados 2 de 56.000,00 m2, el Campo de Instrucción del Chorrillo de 52.648,50 m2 y la Ruta Complementaria Base Aeronaval Río Grande de 469.564,42 m2.







