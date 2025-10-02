Advertencia de Mauricio Macri a Javier Milei por Estados Unidos: “Apostar a un único socio sería limitarnos”

El expresidente, que este fin de semana retomó el vínculo con el líder libertario, aconsejó sobre la agenda diplomática. “Si entendemos que la política exterior es desarrollo, y no retórica, podremos dejar de ser espectadores”, aseguró.

El expresidente Mauricio Macri volvió a reunirse este domingo con Javier Milei en la Quinta de Olivos, después de más de un año sin hablarse. Al extenderse durante varias horas y contar con la presencia del jefe de Gabinete Guillermo Francos, el encuentro sirvió para que expresara su preocupación por la política exterior argentina y advirtiera sobre la necesidad de ampliar los vínculos internacionales, al remarcar que “apostar a un único socio sería limitarnos”.

Macri coincide con la última edición de “Pensar el Mundo”, el informe internacional de la Fundación Pensar, think tank argentino vinculado a Propuesta Republicana (PRO). El expresidente firmó una extensa editorial en la que trazó lineamientos concretos sobre la política exterior que, a su criterio, debería impulsar el Gobierno nacional.

Aunque sin mencionarlo directamente, abrió el texto con críticas al kirchnerismo: “Durante demasiado tiempo nuestra dirigencia nos mantuvo encerrados en nuestras fronteras, ‘viviendo con lo nuestro’, mirándonos el propio ombligo. Ese aislamiento nos costó desarrollo, inversiones y oportunidades de crecimiento”, sostuvo.

En otro tramo de la editorial, Macri elogió la estrategia del Gobierno nacional y valoró el rumbo económico: “Hoy, con una agenda de estabilización macroeconómica en marcha y un renovado interés en facilitar el desarrollo del sector privado, es necesario continuar con la agenda del cambio a pesar de los desafíos que se presentan. Tenemos la posibilidad histórica de dar un salto de competitividad. Y dependerá también de la forma en que nos vinculamos con el mundo”.

También resaltó el potencial de la Argentina en áreas clave como la agroindustria, los alimentos, el petróleo y el gas, la minería, la logística para las exportaciones, la biotecnología, las energías renovables, el turismo y el deporte.

Aunque así, dejó un mensaje de cautela sobre el escenario global. “El mundo ya no gira en torno a un solo centro de poder. Vivimos en un escenario internacional donde múltiples actores, públicos como privados, son nodos de poder político y gravitación económica. Emergen nuevas regiones y polos de influencia”, advirtió.

Sobre los desafíos internacionales, el expresidente concluyó: “Apostar a un único socio sería limitarnos en nuestro horizonte de oportunidades. Oportunidades que, además, muchos otros países ya están capitalizando. Estar demasiado focalizados en un puñado muy reducido de alianzas internacionales es en detrimento de nuestro interés nacional. Y en este contexto, ampliar la mirada hacia regiones no tradicionales es fundamental“.

¿Están vinculadas las palabras de Macri con el respaldo tradicional de Estados Unidos a Argentina?

El documento fue publicado apenas pocas horas antes de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara que la administración trabaja en una línea de swap con Argentina. Aunque el expresidente no lo mencionó directamente, allegados interpretan que se refería al acuerdo comercial bilateral de Donald Trump con Javier Milei.

Macri también puso como ejemplo a los países del Golfo. “Entre todas las geografías del mundo, los países del Golfo se destacan por su influencia política y económica. Desempeñan un rol central en los mercados energéticos globales, avanzan en ambiciosos planes de diversificación económica, mueven fondos soberanos con enorme influencia internacional, invierten en industrias vanguardistas y del futuro y, al mismo tiempo, cultivan relaciones equilibradas con las grandes potencias. Se convirtieron en actores estratégicos de primer orden”, escribió.

El documento fue firmado además por Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales del PRO y funcionario de la Ciudad, y por Horacio Reyser, ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales.

Fuente: Perfil