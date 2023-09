Adriana Puiggrós: “El derecho a la educación enfrenta enemigos poderosos”

La pedagoga y exviceministra de Educación se refiririó a los dos grandes proyectos en pugna: “El del mercado, que es educación para aquellos que puedan pagarla y de acuerdo con lo que puedan pagar; y el gran proyecto en defensa de la educación pública para el conjunto de los argentinos”.

El derecho a la educación “enfrenta enemigos poderosos”, advirtió este jueves la pedagoga y exviceministra de Educación Adriana Puiggrós al referirse al “avance del mercado sobre la educación”, en el marco de la publicación de su nuevo libro “Por una defensa de la educación pública. Argumentos para discutir con las derechas latinoamericanas”.

“Por un lado tenemos el avance del mercado sin límites morales ni éticos sobre el campo educativo, que solo busca réditos. Por otro, el proyecto tradicional de educación pública de todos los sistemas educativos latinoamericanos -que enfrenta un desgaste-, y en tercer lugar es necesario avanzar en la adecuación de los sistemas educativos latinoamericanos a las nuevas tecnologías y las nuevas maneras de pensar de los jóvenes”, postuló la profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Puiggrós, también profesora de la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe), se refirió a “las consecuencias de la mercantilización de la educación y el tecnocapitalismo”, entre ellas su transformación “en una mercancía con muchos vendedores, pero todavía poca legislación al respecto” y sobre el trabajo docente, que “se ve muy afectado por interferencias del mercado que confunden a la sociedad”.

“Porque el interés de quienes han transformado la educación en una mercancía no es tener que pagar salarios docentes y mucho menos sostener convenios colectivos de trabajo”, precisó.

“Imaginemos una escuela donde esté tercerizada la formación docente y la enseñanza de historia y geografía. Significa versiones de la historia y de nuestra geografía que afectan nuestra soberanía nacional y el derecho a la educación”, explicó Puiggrós.

No obstante, aclaró que, con “mercado”, no se refiere a las escuelas privadas, que “también están afectadas por la tercerización de gran parte de los servicios”.

Foto: Pepe Mateos.

En el ensayo publicado por la editorial Siglo XXI, la autora llama a reflexionar a educadores y personas adultas para conocer la historia argentina y latinoamericana, y volver a leer autores que proporcionaron ideas fundamentales a la educación moderna, quienes pueden alumbrar cómo seguir: “La educación guarda secretos para producir futuro”, enfatizó.

Según Puiggrós, actualmente hay dos grandes proyectos: “El del mercado, que es educación para aquellos que puedan pagarla y de acuerdo con lo que puedan pagar; y el gran proyecto en defensa de la educación pública para el conjunto de los argentinos”.

En ese aspecto, explicó que “las grandes empresas -monopólicas- ven en el mundo educativo la posibilidad de hacer enormes negocios y buscan que el Estado sostenga aquellos insumos que implican inversión para abrir ‘supermercados’ de productos educativos”.

“A la vez -indicó- necesitan estar contra el papel principal del Estado como el único que tiene posibilidades y representa intereses de educar a toda la sociedad“.

“Pero en la medida en que el Estado sea el gran proveedor de Educación perjudica intereses del mercado”, dimensionó.

Para la especialista, defender la educación pública es modernizarla, formar a los docentes, garantizar que van a poder cumplir con la educación obligatoria desde los cuatro años hasta el final de la secundaria y que haya instituciones para los niños de 45 días a cuatro años, un programa que “está marcando el peronismo”.

“Los educadores creemos que hay futuro y que debe construirse con acuerdos colectivos: tenemos que saber hacia dónde vamos”, agregó la también asesora de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

Se trata de preguntarnos cómo se forman las nuevas generaciones, subrayó: “Imaginemos a nuestros hijos formados con una mentalidad individualista y no pensando en cuestiones fundamentales de la vida como el futuro, la defensa del medio ambiente, el incluir a los sectores excluidos, sino en cuál es la forma más rápida de ganar dinero para gastarlo en un círculo cerrado con los intereses de las empresas monopólicas”.

El ensayo impulsa la necesidad de crear “ciudadanos del mundo”, pero que conozcan sus propias regiones; de acceder a la tecnología, pero que sea igualadora; de recuperar saberes que se transmiten entre generaciones, y de revalorizar el vínculo pedagógico entre docentes y alumnos, y que niños y niñas desde el presente se apropien de su historia para imaginar un futuro posible.

“Es indispensable la transformación de la escuela; pero ella, y no el mercado, debe ser la plataforma desde la cual proponer, discutir, impulsar su futuro. Urge afianzar los vínculos entre las experiencias que anidan en el trabajo pedagógico cotidiano de los docentes y los aportes de los pedagogos”, subrayó la autora en el libro.

Foto: Pepe Mateos.

“Una de las cuestiones más terribles del neoliberalismo es el hecho de querer borrar nuestra historia. También se trastoca la historia en función de los fines de la derecha y del neoconservadurismo”, agregó en el libro.

Y resaltó: “Necesitamos la alfabetización histórica y social como un elemento vertebral”.

Si bien el neoliberalismo en la educación comienza a avanzar en el mundo occidental en la época del expresidente estadounidense Ronald Reagan, la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, y, en la Argentina, con el expresidente Carlos Menem, -señaló la pedagoga- “en las últimas décadas, el mercado se colocó como un nuevo actor en el campo educativo, en particular durante el gobierno de Mauricio Macri”.

“Esto es algo extraño a lo que yo llamo el ‘gran programa educativo’ en el cual habían coincidido los argentinos durante 200 años”, aseveró.

Puiggrós propone recuperar ideas de la pedagogía latinoamericana y rescatar experiencias de la región como “aporte indispensable para un Programa que oriente en los próximos años la educación democrático-nacionalista popular latinoamericana”.

En ese sentido, mencionó la experiencia en Warisata, Bolivia, del ‘Manifiesto de los Pioneros de la Escuela Nueva’, escrito por Fernando de Azevedo en Brasil, y la tradición la Escuela Nueva o Activa, corriente de la que John Dewey fue uno de sus principales teóricos, que “ha dejado huellas que todavía tienen fuerza”, y fue un significante fuerte en aspectos pedagógicos de Programas de reformas democráticas y nacionalistas y populares.

“Hay una búsqueda de un programa, creo que los docentes encuentran que en realidad en América Latina hay muchas experiencias de una educación popular hechas, no solamente por agrupaciones populares que hacen trabajos muy valiosos sino también por gobiernos: el de Lula es un gran ejemplo de eso y, en el gobierno de los Kirchner, hubo un enorme avance en el sentido de una educación democrática“, concluyó.

“Los ‘vouchers’ en Educación fracasaron en muchos países”, advirtió Puiggrós

Los ‘vouchers’ en educación, propuestos por el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, “fracasaron en muchos países” y “causaron desórdenes políticos enormes”, señaló la pedagoga Adriana Puiggrós.



“La idea de los ‘vouchers’ que Milei trae de manera atrasada, porque fracasaron en muchos países, en primer lugar en Chile, causaron desórdenes políticos enormes”, dijo a Télam la exviceministra de Educación.



“Con los ‘vouchers’ desaparece el Estado, no financia más la educación y, en cambio, entrega a algunos sectores unas especies de cheques para que compres la educación donde quieran de manera que cada uno puede elegir una escuela, pero no hay nadie que tenga en cuenta la calidad de las escuelas, ni la calidad de los docentes, ni tampoco qué es lo que se enseña en una provincia o en el conjunto del país”, completó.



En Argentina, el sistema educativo tiene la ley 1420 como principio fundador y es principal dl papel del Estado que proporciona educación gratuita y obligatoria.



“Nuestro sistema actual tiene muchísimos problemas pero las resoluciones se toman en el Consejo Federal de Educación que es la reunión de los ministros de todas las provincias y además parte de la Ley de Educación Nacional (de 2006) y es de carácter federal”, agregó.



Puiggros destacó que el actual gobierno mejoró la inversión educativa y planteó el desafío que presentó la pandemia “con enormes dificultades de financiamiento y con el mercado avanzando de una manera impresionante”.



“Acá se sostuvo el sistema educativo, esto es algo muy importante, en los últimos dos años se empezó a avanzar con proyectos como el plan Fines, que es muy importante para la educación de jóvenes y adultos que lo han terminado con la educación obligatoria. El plan Fines, el macrismo, o sea, el mercado, lo deshicieron porque no les interesa y no reditúa financiar la educación de jóvenes y adultos que no la han terminado a tiempo; y también se avanzó en con el programa Concetar igualdad”, advirtió.



A diferencia de la Argentina, en Chile, “cuando avanzó el neoliberalismo, ya hace años, golpeó tanto al sistema de educación pública, que esto culminó en grandes protestas estudiantiles a causa de la deuda bancaria que las familias tenían por tener que pagar la educación y que facilitó la asunción de Michelle Bachelet a su primer gobierno”, recordó.



En la experiencia argentina, “la educación pública logró la alfabetización de millones de habitantes que venían sin saber leer ni escribir de Europa, y fue la que logró que a mediados del siglo XX se universalizara la educación primaria; y desde la Ley de Educación de 2006 es obligatoria la secundaria”, concluyó.

Foto: Pepe Mateos.

Por Ornella Rappallini-Télam