Adriana Aguirre, en pareja con un famoso trapero, 45 años menor: quién es

La exvedette reveló que está muy feliz saliendo con un joven, y cómo llevan la diferencia de edad. Enterate de todo en esta nota.

El pasado fin de semana, Adriana Aguirre estuvo como invitada en La tarde del Nueve, el ciclo que conducen Tomás Dente y Pía Slapka, donde hizo una explosiva confesión. La actriz aseguró que está en pareja y todas las miradas cayeron en Paco Amoroso, un reconocido trapero de 25 años.

Todo comenzó cuando la conductora disparó: “Estuve durante todo el concurso escuchando un teléfono que suena”, y quiso saber quién estaba llamando tan insistentemente a la entrevistada. Fue entonces cuando Aguirre se sinceró: “Me está llamando la persona que se están imaginando. Él insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saque el sonido”.

Asimismo, dio pistas de quién es el joven que logró cautivar su corazón: “Se llama Francisco pero le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru”. Tras ese comentario, muchos apuntaron a que la mujer estaba hablando sobre Paco Amoroso, el músico que saltó a la fama durante los últimos años junto a Ca7riel.

Cabe mencionar que Paco y Adriana se conocieron en marzo, cuando lanzaron el videoclip de “Paga Dios” que causó furor en las redes sociales. Es que la artista fue invitada a participar del video en el que interpretó a una “sugar mommy” que se besa apasionadamente con el artista.

“¡Si lo hacemos vamos a hacerlo bien! Está fantástico igual”, comentó al respecto la mediática sobre salir con alguien mas joven. “Yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel, no se me mueve un músculo. Tengo todo en su lugar. Es una experiencia nueva, distinta”, aseguró de manera picante.

La polémica de Adriana Aguirre con Anamá Ferreira

En septiembre del 2021, Adriana Aguirre y Anamá Ferreira fueron invitadas al ciclo que conducía Edith Hermida en El Nueve, Está en tus manos. La pelea se originó luego de que la expareja de Ricardo García relatara el accidente que tuvo a principios de ese corriente año, el cual después de una internación de urgencia, le demandó muchos meses de recuperación. “Vamos a jugar, Adriana”, le dijo Anamá en ese entonces, interrumpiendo el relato de Aguirre, quién sin medir le tiró: “Pará dejame hablar, mono”.

Tras ello, Ferreira la llevó a la Justicia y Adriana Aguirre tuvo que cumplir una tarea benéfica. Acompañada por su expareja, Ricardo García, la actriz se acercó al comedor “Los Piletones”, donde llevó productos alimenticios y pasó unas horas junto a Margarita Barrientos, fundadora del lugar.