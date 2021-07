Adrián Cormillot pidió que los que no se vacunen se identifiquen con una pulsera y fue criticado en las redes sociales

Tras ser tendencia en Twitter, el médico volvió a expresarse en su perfil de Instagram. “Keep calm and vacunate”, escribió.

En las últimas horas Adrián Cormillot quedó envuelto en una polémica. Fue luego de que, a través de sus redes sociales, propusiera que quienes elijan no vacunarse contra el COVID-19, se identifiquen con un pañuelo o una pulsera de color violeta. Los usuarios de Twitter estallaron contra el médico.

Todo comenzó el viernes, cuando el hijo de Alberto Cormillot realizó un posteo con la frase: “Yo no me vacuno”. Acto seguido escribió un extenso texto en el que sostuvo: “Al no ser obligatoria podés elegir. Si elegís no vacunarte estaría bueno que lo compartas con el resto de las personas. Estás en tu derecho de no hacerlo pero debería existir alguna forma de visibilizar tu decisión”.

A modo de propuesta, el médico dijo que los que no estén vacunados pueden utilizar el hashtag #yonomevacuno para dejar en claro su postura y no “marear a los vulnerables que pueden adherir a teorías ridículas sobre la vacunación”. Además promovió el uso de un pañuelo o pulsera violeta.

“Los que adherimos al sentido común tenemos el derecho de saber quién está sin vacunar”, sostuvo. “De este modo podés ayudar a que las personas que no se pueden vacunar y a la salud pública en general y así pasar esta pandemia sin lamentar más muertes prevenibles”, cerró.

Su posteo no pasó inadvertido entre sus más de 30 mil seguidores. “Un amigo en común me acaba de explicar tu postura. Me deja tranquilo saber que estás a favor de la vacunación pero que lo comunicaste como el ort…”, comentó uno. “¡Che, pañuelo violeta ya está ocupado!”, escribió otra usuaria. “Me parece que es una decisión personal y privada, hay gente que desconfía en estas vacunas que circulan y están en su derecho, no por eso son antivacunas”, remarcó otra.

En la misma línea, su expresión dividió las aguas en Twitter: mientras algunos lo apoyaron, otros lo criticaron duramente. “Cormillot está pidiendo identificar con algún distintivo a los no inyectados, igual que el régimen nazi. Es gravísimo implantar estas ideas segregacionistas y que costaron la vida de millones”, opinó un usuario. Otro expresó: “No puedo creer q los antivacunas estén tratando de nazi a Cormillot. Que vergüenza ajena me da tener que compartir espacio con semejantes bol… que creen en teorías conspirativas”.